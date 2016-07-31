شهردار رشت استیضاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی رشت که عصر یکشنبه برگزار شد، طرح استیضاح شهردار این شهر وصول شد و برای روز پنج شنبه جلسه استیضاح محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت برگزار می شود.

رئیس شورای رشت در این جلسه با اعلام اینکه طرح استیضاح شهردار با امضای شش نفر از اعضای این شورا به دست وی رسیده است، گفت: طبق قانون رئیس شورا بین یک تا ۱۰ روز پس از دریافت امضای اعضای شورا برای طرح استیضاح شهردار، زمان دارد که طرح استیضاح را به شهردار اعلام و جلسه استیضاح را برگزار کند و با توجه به دریافت این خواسته همکارانم در ششم مرداد ماه، پیشنهاد برگزاری جلسه فوق العاده در روز پنج شنبه را مطرح می کنم.

بدین ترتیب با سخنان محمدعلی رفیعی نوده، برای برگزاری جلسه استیضاح شهردار رای گیری صورت گرفت و با رای موافق اعضا روز پنج شنبه(۱۴ مردادماه) برای برگزاری جلسه استیضاح شهردار تعیین شد.

در جلسه استیضاح، شهردار درباره شش سئوالی که اعضا ماه گذشته از وی پرسیده بودند و رای به عدم اقناع دادند مجددا از وی توضیح خواسته می شود و در صورتی که این بار اکثریت اعضا نسبت به قانع نشدن رای دهند، وی برکنار می شود.

رئیس شورا در این باره گفت: دغدغه های اعضای شورا باید برطرف شود و توضیحات شهردار درباره سئوالاتی که اقناع اعضا را به دست نیاورده است مجددا از شهردار پرسیده می شود.

همچنین در جلسه فوق، عضو شورا نسبت به تحقق پایین بودجه در چهار ماهه نخست امسال ابراز نگرانی کرد.

محمود باقری خطیبانی با بیان اینکه هزینه های شهرداری نسبت به درآمد آن پیشی گرفته است، افزود: در حالی که صدور پروانه ساخت و ساز در مناطق پردرآمد شهر از جمله منطقه یک بسیار کاهش یافته است هزینه های شهرداری در حال افزایش است و تحقق بودجه نیز بسیار ضعیف است.

وی با تاکید بر اینکه شورای شهر در سال آینده نباید وارث بدهی های فعالیت این دوره شورا باشد عنوان کرد: بسیاری از درآمد شهرداری صرف اجرای مطالعات پژوهشی می شود در حالی که مشخص نیست ثمره و نتیجه این مطالعات چه زمانی قرار است برای شهرداری منفعت به ارمغان بیاورد.

این عضو شورا افزود: اگر نیاز به مطالعات پژوهشی در شهرداری است پس به چه منظور شهرداری که در هر امری از مشاوران متعددی برخوردار است از این مشاوران برای انجام مطالعات پژوهشی بهره نمی برد؟ و اگر نیازی به مشاوران در استخدام شهرداری نیست به چه دلیل افراد متعددی به این منظور از شهرداری حقوق دریافت می کنند؟.

۵۰ راننده ناوگان اتوبوسرانی خانه نشین شده اند

در ادامه نطق های پیش از دستور جلسه یکصد و پنجاه و یکم شورای رشت، عضو دیگر شورا این شهر به وضعیت ناوگان اتوبوسرانی اشاره و بیان کرد: متاسفانه با وضعیت نابسامان ناوگان اتوبوسرانی شهر از ۵۰ راننده این ناوگان خواسته شده است که به سر کار خود نیایند.

فرهاد شوقی افزود: از سوی دیگر سازمان اتوبوسرانی به دنبال جذب رانندگان دارای گواهینامه پایه یک است که برای ارائه گزارش مبسوط در این باره لازم است رئیس این سازمان به شورا توضیح دهد.

وی تاکید کرد: با دعوت از رئیس سازمان اتوبوسرانی دلایل اقدامات اخیر این سازمان برای خانه شنینی ۵۰ راننده پایه یک این ناوگان و در عین حال جذب رانندگان از خارج از ناوگان باید شفاف سازی شود.

در ادامه جلسه فوق، اعضای شورا با درخواست مجوز سفر شهردار به همراه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا به کشور سوئد برای حضور در نشست سالانه شهرهای خلاق یونسکو موافقت کردند.

این نشست در روزهای ۲۱تا ۲۸ شهریور ماه برگزار می شود.