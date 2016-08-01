تجلیل از خبرنگاران دامغانی همزمان با روز خبرنگار انجام می شود

محمد طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح برنامه های روز خبرنگار در دامغان، ابراز داشت: دیدار خبرنگاران و اصحاب مطبوعات با مسئولان، شامل امام جمعه، فرماندار و برگزاری کارگاه آموزشی ویژه خبرنگاران از مهمترین برنامه های این روز است.

وی با بیان اینکه در دامغان ۹ دفتر مطبوعاتی، چهار پایگاه خبری و تحلیلی، هفت نمایندگی خبرگزاری و شش نشریه وجود دارد، افزود: خبرنگاران نقش بسیار مهمی در ایجاد ارتباط بین مردم و مسئولان دارند چرا که این قشر با وجود داشتن ارتباط بین مردم با مسئولان و به عنوان حلقه رابط در این بین خوب عمل می کنند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی دامغان با بیان اینکه انعکاس خواسته ها و مشکلات و نیازهای مردم در نقاط مختلف شهرها و روستاها به مسئولان یکی از مهمترین رسالت های خبرنگاران است، گفت: قلم و قدم های خبرنگاران باید برای حفظ ارزش های اسلامی باشد لذا این قشر می بایست با علم و آگاهی در انعکاس اخبار و گزارش تلاش کنند.

طالبی افزود: خبرنگاران دامغان با کمترین امکانات تلاش می کنند که اخبار صحیح را به جامعه منتقل و مسئولان نیز باید از ایشان حمایت کنند.