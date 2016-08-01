  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۷

فرماندار شهرستان پارسیان:

۳۸میلیاردریال اعتبار برای توسعه شهرستان پارسیان اختصاص یافت

۳۸میلیاردریال اعتبار برای توسعه شهرستان پارسیان اختصاص یافت

پارسیان - فرماندار شهرستان پارسیان گفت: از محل کمیسیون ماده ۱۸۰ و اعتبارات کمیته تملک دارایی بیش از ۳۸میلیارد ریال اعتبار به شهرستان پارسیان اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر یکشنبه شب در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان پارسیان با اشاره به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: اعتباری بالغ بر ۳۸ میلیارد و۹۷۲میلیون ریال از محل ماده ۱۸۰ و اعتبارات کمیته تملک دارایی به شهرستان پارسیان تخصیص یافته که با تلاش مضاعف مسئولان شهرستان و همکاری مدیران دستگاه های اجرایی استان و مردم توسعه عمران و آبادانی شهرستان با شتاب بیشتری ادامه داشته باشد.

رادمهر در ادامه با اشاره به احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط دولت تدبیر و امید گفت : با احیا و مستقل کردن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت تدبیر و امید دخل و خرج و نظارت بر بیت المال براساس عقلانیت، برنامه‌ریزی و منطق صورت خواهد گرفت که با این اتفاق شاهد شکوفایی در زمینه های مختلف  توسعه خواهیم بود.

فرماندار پارسیان اضافه کرد: توزیع اعتبارات بخش های بهداشت و سلامت، حمل و نقل، آب روستایی و شهری، ورزش و آموزش، مسکن و عمران شهری و روستایی از جمله حوزه هایی است که بر اساس ماده فوق اعتبار تخصیص داد می شود.

رادمهر سرفصل های اعتبارات ماده ۱۸۰ عنوان کرد : سر فصل بهداشت تکمیل خانه بهداشت بهده و درمانگاه بوچیر و احداث پایگاه بهداشتی شهر دشتی و سر فصل توسعه خدمات شهری و روستایی توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر پارسیان و شهردشتی وشهر کوشکنار  وسر فصل آموزش تکمیل هنرستان فنی و حرفه ای شبانه روزی پارسیان  و سر فصل آب شهری تکمیل تاسیسات آب شهر پارسیان و شهر دشتی و سر فصل آب روستای آبرسانی به روستاهای عمانی و برکه دکاء و توسعه و آبرسانی به ۵ روستای غرب کوشکنار، سر فصل عمران روستایی، تکمیل طرح هادی روستاهای تمبو جنوبی و تمبوشمالی و سر فصل دین و مذهب تکمیل حوزه علمیه برادران شهر پارسیان و غیره از پروژه های و برنامه های مد نظر دولت در راستای تخصیص اعتبار از محل ماده ۱۸۰ است.

رادمهر با تأکید بر برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت افزود: ادارات و نهادها باید برای دستگاه خود درجهت توسعه و رشد شهرستان برنامه ریزی کنند و طبق شاخص آمار واقعی ارائه بدهند و در گذشته بعضی از مسئولان با دادن آمار غلط به سازمان برنامه ریزی به جهت بالا بردن عملکرد خود که امروز مردم شهرستان پارسیان چوب آمار و شاخص های دروغین آنها را می خورند که دستور استاندار مقتدر جهت بازبینی و اعلام آمار و شاخص جدید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دادند تا طبق این شاخص تا معرفی پروژه جدید در شهرستان برنامه ریزی شود.

وی در ادامه تصریح کرد : شهرستان پارسیان طبق آمار و شاخص از نظر فضای فرهنگی و هنری شهرستان ۴۰متر مربع فضای فرهنگی است که از میانگین کشوری هم بالاتر است ولی این آمار صحیح نیست، زیرا شهرستان پارسیان فضای فرهنگی و هنری ندارد و شهرستان نیاز به یک مرکزکانون پرورش فکری و فرهنگسرا است با توجه به استعدادهای خوبی در شهرستان وجود دارد که با دستور دکتر جادری استاندار معزز و ارسال آمار و شاخص واقعی شهرستان به جایگاه واقعی که در شان مردم شریف هست برسد.

رادمهر بیان داشت: جاده ساحلی شهرستان پارسیان با قدمت بالایی ۳۰سال هنوز یکبار ترمیم و روکش آسفالت نشده که بیشترین تردد را دارد و روستایی پیشو و روستای احمدی تنها روستایی این شهرستان است که راه درستی ندارد و راه شهر دشتی و راه روستای بمبری که در زمان بارندگی مشکل آفرین است که از مسئولین ارشد استان و مدیریت برنامه ریزی استان جهت تخصیص اعتبار ویژه در خواست کرد.

محمد رادمهر با تأکید برخدمت رسانی به مردم اظهار داشت: رسیدگی به امور مردم و محرومین و عمران آبادانی شهرستان از الطاف بزرگ خداوند متعال به مسئولین است و باید به نحو احسنت در ادای این وظیفه تلاش و کوشش کرد.

فرماندار پارسیان از مدیران ادارات و نهادها خواست با تدبیر و برنامه ریزی مناسب ضمن جذب به موقوع اعتبارات اولویت کاری خود را در اتمام پروژه های نیمه تمام قراردهند و سپس با اولویت بندی و نیاز سنجی پروژه هایی که جنبه عمومی و نیاز منطقه هستند درشهرستان عملیاتی کنند.

کد مطلب 3728411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها