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۱۰ مرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۳۰

مسئول روابط عمومی اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه خبر داد:

فوت یک نفر بر اثر غرق شدگی در شهرستان دالاهو

فوت یک نفر بر اثر غرق شدگی در شهرستان دالاهو

کرمانشاه- مسئول روابط عمومی اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: یک نفر بر اثر غرق شدگی در سد آزادی در شهرستان دالاهو جان خود را از دست داد.

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه در پی اطلاع از یک مورد غرق شدگی در شهرستان دالاهو نیروهای اورژانس سریعاً به محل حادثه اعزام شدند.

 آزادی افزود: متاسفانه یک نفر در شهرستان دالاهو در سد آزادی دچار غرق شدگی شده بود و  پیش از رسیدن آمبولانس فوت کرد.

مسئول روابط عمومی اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: در این خصوص یک نفر به دلیل غرق شدگی در سد آزادی جان خود را از دست داد.

وی نسبت به پرهیز از شنا در مکان‌های خطرناک هشدار داد و گفت:  از اقدام به شنا به تنهایی و  در مکان‌های دارای عمق زیاد پرهیز شود. 

کد مطلب 3728413

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