مهدی رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم موفقیت تیم هندبال جوانان و ایستادن این تیم در رده هفتم آسیا، گفت: نتیجه تیم هندبال جوانان در آسیا نشان داد که اگر به فکر تیم های پایه نباشیم راه میان‌بری برای رسیدن به موفقیت نداریم. در یک سال گذشته کادر فنی این تیم تمام وقت خود را برای این تیم گذاشت. صادقی سرمربی تیم زندگی خود را برای این تیم رها کرد و فدراسیون هم برای این تیم هر کاری که لازم بود را انجام داد اما به نتیجه مناسب نرسیدند.

سرمربی تیم هندبال نوجوانان کشورمان با بیان اینکه اگر خوب نگاه کنیم مشکل اکثر رشته های ورزشی ایران این است که بازیکنان رقابت کردن را از کودکی نیاموخته اند، تاکید کرد: ورزشکار ما اگر می خواهد در هر رشته ای موفق باشد باید در ۱۶ سالگی ساختار بدنی، فکری و تکنیکی اش برای قهرمانی ساخته شود. دیگر در این سن جوان قابل انعطاف نیست مخصوصا اینکه در رقابت سرعتی قرار بگیرد که تصمیم گیری برایش در مسابقه سخت تر می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به نوعی همین مشکل را با تیم نوجوانان داریم و با آنها هم درگیر هستیم، خاطرنشان کرد: با گفتن این موضوع شاید بگویند حالا یک ماه دیگر تا مسابقات نوجوانان قهرمانی آسیا باقی مانده است و مربی این حرف را زده و زمینه‌چینی نتایج را کرده است. در تمام دنیا همیشه بهترین‌های هر رشته تیم های ملی را تشکیل می دهند اما اینکه بخواهید تازه یک تیم را بسازید بسیار سخت است.

رهبری تصریح کرد: ما ناچار هستیم به همین بازیکنانی که در تیم اصلی هستند تکنیک های ابتدایی را یاد بدهیم. این مسئله تمام وقت و زمان را می گیرد. حلقه گمشده تیم های ما حداقل در رشته هندبال این مسئله است یعنی اینکه بازیکنی از قبل ساخته نشده که در اختیار تیم ملی پایه قرار گیرد .

وی با بیان اینکه ما ناگزیر هستیم از این بازیکنان در سطح رقابتهای مهم استفاده کنیم، گفت: باید این آموزش از پایه شروع شود. این ورزشکاران باید اصول هندبال را در دوران قبل از ورود به تیم ملی یاد بگیرند و اصول رقابت کردن را بیاموزند. در اروپا که مهد هندبال جهان است ورزشکار در ۱۵ سالگی رقابت را یاد می گیرد.

رهبری با انتقاد از مسئولان ادوار گذشته و حال فدراسیون هندبال، گفت: من بارها این مسئله را گفته ام که این شیوه کار اشتباه است و ما باید به فکر تغییر آموزش مربیان و بعد تغییر آموزش برای رده های سنی پایه در هندبال باشیم و گرنه از این راه بازیکن برای ما در نمی آید. این تغییر شیوه باید از مربی شروع شود. تا زمانی که مربیان ما تفکر خود را تغییر ندهند ما هیچ راه میان‌بری برای موفقیت نخواهیم نداشت. باید در مسیر درست گام برداریم وگرنه کارهای مقطعی مانند اردوهای تدارکاتی برای تیم های پایه اصلی فایده نخواهد داشت.

سرمربی تیم هندبال نوجوانان کشورمان با بیان اینکه اگر با کارهای مقطعی نتیجه ای هم بدست بیاید اتفاقی است، اظهار داشت: فدراسیون فعلی به این نتیجه رسیده است و برای همین هم امسال را سال آموزش نامیده و تلاش می کند با دوره های آموزشی برای مربیان زن و مرد گامی به جلو بردارد اما این راهی نیست که به این زودی به نتیجه برسد. این مسئله نیاز به زمان دارد و اگر ادامه یابد می توان برای آن چشم اندازی را ترسیم کرد.

وی ادامه داد: برخی می گویند این مشکل از مدیریت فدراسیون است . آخرین باری که تیم های پایه ما در آسیا نتیجه گرفته اند چند سال پیش بود؟ تیم نوجوانان ما از سال ۲۰۰۸ نتیجه ای در آسیا نگرفته است. اگر حساب کنیم در این مدت ۳ رئیس فدراسیون عوض شده است. پس مشکل از کجاست؟ مشکل بازیکن که نیست؟ مشکل به نظرم تفکر مدیریت است که باید از قبل تغییر می کرد تا الان شاید نتیجه آن را می دیدیم.

رهبری تاکید کرد: باید بپذیریم که اول باید تغییر کنیم و بعد تلاش، تلاش و تلاش تا به موفقیت برسیم. باید سطح دانش هندبال ایران بالا رفته و تغییر کند. آن وقت بازیکنان ساخته شده در آسیا حرفی برای گفتن خواهند داشت. هر روزی که در این مسیر شروع کنیم یک روز جلوتر هستیم.

وی در پایان با اشاره به برنامه های آموزشی فدراسیون هندبال،گفت: این روزها شاهد برگزاری مسابقات در سطح رده سنی نونهالان و نوجوانان در مناطق تفکیک شده در کشور هستیم. این رقابتها خوب است و اگر مربیان هم متناسب با این روند رقابتی در سطح پایه ها دانش خود را بالا ببرند شاهد تحول خوبی در آینده خواهیم بود.

پانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی رقابتهای جهانی از اول تا یازدهم مردادماه در اردن برگزار می شود که تیم هندبال ایران در این رقابتها در رده هفتم ایستاد.