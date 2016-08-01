دو کارگاه تولیدی و آموزشی در دانشگاه آزاد قروه راه اندازی می شود

بهمن عسگری شامگاه یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استفاده از تمام ظرفیت های موجود کشور برای توسعه اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم ضروری است، اظهار داشت: با ایجاد کارگاه های آموزشی و رونق تولید می توان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد.

به گفته وی در ماه جاری دو کارگاه آموزشی در رشته های کشاورزی و عمران برای ارتقای سطح بهره وری علمی و تولیدی در شهرستان در دانشگاه آزاد راه اندازی می شود.

عسگری از زیر مجموعه رشته کشاورزی، راه اندازی کارگاه تولیدی و آموزشی پرورش قارچ دکمه ای در مساحت ۵۰ مترمربع در فضای دانشگاه را اولین طرح قابل بهره برداری دانست و افزود: تولید یک تن قارچ در هر دوره چهارماهه در این کارگاه تولیدی صورت خواهد گرفت.

به گفته وی برخی از وسایل و تجهیزات برای راه اندازی این واحد تولیدی توسط دانشجویان رشته عمرانی ابتکار با مبلغی حدود صد تا ۱۲۰ میلیون ریال خریداری شده است.

عسگری کارگاه دوم را از زیر مجموعه گروه رشته عمران دانست و تصریح کرد: این طرح شامل آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال با مساحت ۷۰ مترمربع در فضای دانشگاه است.

وی گفت: حدود ۱۰ تا ۱۵ دستگاه از قبیل بتن شکن، میکسربتن، میز ویبره، دستگاه نفوذپذیری آب در بتن و ... در این آزمایشگاه به کار گرفته می شوند.

عسگری یادآور شد: این کارگاههای آموزشی علاوه بر برگزاری دوره آموزشی در قالب واحدهای درسی برای دانشجویان دانشگاه آزاد قروه برای سایر دانشگاه های سطح شهرستان برگزار می شود.

به گفته وی بهره وری از سرمایه های کوچک یکی از راهکارهای مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

لازم به ذکر است دانشگاه آزاد قروه از سال ۱۳۷۹ با سه رشته و تنها ۴۰ دانشجو تأسیس شد و هم اکنون ۱۵رشته کاردانی، ۱۲ رشته کارشناسی پیوسته، ۱۰ رشته کارشناسی ناپیوسته و ۴ رشته کارشناسی ارشد فعالیت علمی دارد. همچنین تعداد دانشجویان این واحد آموزشی هزار و ۳۰۰ نفر است که ۲۷ هیئت علمی، بیش از ۱۰۰ استاد و مدرس حق‌التدریس و مدعو به فعالیت علمی در این واحد مشغولند که از ۲۷ نفر عضو هیئت علمی پنج نفر دارای مدرک دکتری و ۲۲ نفر دانشجوی دکتری هستند.