۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۰۹

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

پیشرفت‌های ایران به برکت پایبندی به اصول امام(ره) ورهبری است

سنندج- نماینده ولی فقیه در استان کردستان عنوان کرد: پیشرفت های داخلی و خارجی ایران اسلامی به برکت پایبندی به اصول و مبانی امام(ره) و رهبری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در دیدار جمعی از دانش پژوهان دوره طرح ولایت گفت: طرح ولایت دوره ای بسیار ارزشمند و مبارک است که در انقلاب ما بیست ساله شد.

وی عنوان کرد: همه ما به عنوان یک ایرانی مسلمان وظیفه داریم مبانی اندیشه امام خمینی(ره) را خوب شناخته و در این مسیر حرکت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: یکی از مهمترین اتفاقاتی که در قرن اخیر حرکت نوینی در جهان آغاز کرد انقلاب اسلامی ایران بود که از سال ۴۱ اولین جرقه های آن شروع و در سال ۵۷ به پیروزی رسید.

وی عنوان کرد: هر چه که از پیشرفت علوم می‌گذرد نکات و حقایق بیشتری از اسلام و معجزه بودن قرآن آشکار می شود و قرآن کریم کتابی است که در بخش های مختلف راه را به ما نشان می دهد و حتی در مسائل تولیدی و اقتصادی توصیه هایی دارد.

به گفته آیت الله حسینی شاهرودی اگر به آنچه که داریم آشنا باشیم و خوب در خصوص آنها آگاهی داشته باشیم و براساس آموزه های دینی تربیت شویم هم به سعادت دنیوی و هم اخروی دست پیدا می کنیم.

وی جامعیت، جاودانی و جهانی بودن را سه ویژگی عمده اسلام ذکر کرد و افزود: خداوند در آیات قرآن از بشر می خواهد که رنگ خدایی بگیرد و چه رنگی بالاتر و برتر از رنگ خدایی است که آدمی را به چنان مرتبه ای می رساند که می تواند در طبیعت دخل و تصرف داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه استقلال یکی از مبانی خط امام(ره) است که مبنای قرآنی دارد، ادامه داد: همه مبانی فکری امام خمینی(ره) برگرفته از آیات قرآن است و هر جا که ما پیشرفت های خوبی هم در داخل و هم در خارج داریم به برکت پایبندی به اصول و مبانی امام(ره) و رهبری است.

وی بیان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بشر گرفتار یک زندگی شیطانی بود و غرب و شرق سبک زندگی را ترویج می کرد که سبک زندگی مادی و اومانیستی بود.

آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه ما با هرچه که رنگ طاغوت و غیر خدایی داشته باشد مبارزه می کنیم، افزود: انقلاب اسلامی ایران به دنبال اجرایی کردن حکومت اسلامی است و مبنای حکومت اسلامی اجرا کردن اسلام ناب محمدی است نه اسلام مدنظر آمریکا و اسرائیل.

وی یکی از ملاک های قرآنی قدرت را ترس دشمنان خواند و افزود: قرآن کریم توصیه های فراوانی به افزایش قدرت در مقابل دشمنان دارد و یکی از ملاک های قدرت از دیدگاه قرآن این است که دشمنان از ما بترسند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: فرصت های این دنیا بسیار زودگذر است که باید قدر آنها را دانست و از آنها بهره فراوان برد امام خمینی(ره) به درجه ای از رضا رسیده بود که فرمودند با دلی آرام و قلبی مطمئن از بین شما می‌روم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بهترین جهت گیری ما حرکت در مسیر امام(ره) و پیروی از رهبری است و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) همه مبانی و خطوط امام راحل(ره) را دنبال می کند و این موضوع را همه دنیا درک کرده اند.

آیت الله حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه و خط امام بر این است که اسلام همه بشریت را از ظلم و جهل نجات دهد، گفت: از برکات بسیج مستضعفین و بیداری اسلامی آن است که ضربات محکمی بر مستکبرین وارد کرده است.

وی افزود: مردم عراق و همه ملت های آزاده به این نتیجه رسیده اند که اگر بخواهند استقلال و حاکمیت خود را حفظ کنند باید نظمی به شکل ایران به کشور خود بدهند و عراق با تشکیل بسیج مردمی در مقابل داعش ایستادگی کرده است.

