به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در دیدار جمعی از دانش پژوهان دوره طرح ولایت گفت: طرح ولایت دوره ای بسیار ارزشمند و مبارک است که در انقلاب ما بیست ساله شد.

وی عنوان کرد: همه ما به عنوان یک ایرانی مسلمان وظیفه داریم مبانی اندیشه امام خمینی(ره) را خوب شناخته و در این مسیر حرکت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: یکی از مهمترین اتفاقاتی که در قرن اخیر حرکت نوینی در جهان آغاز کرد انقلاب اسلامی ایران بود که از سال ۴۱ اولین جرقه های آن شروع و در سال ۵۷ به پیروزی رسید.

وی عنوان کرد: هر چه که از پیشرفت علوم می‌گذرد نکات و حقایق بیشتری از اسلام و معجزه بودن قرآن آشکار می شود و قرآن کریم کتابی است که در بخش های مختلف راه را به ما نشان می دهد و حتی در مسائل تولیدی و اقتصادی توصیه هایی دارد.

به گفته آیت الله حسینی شاهرودی اگر به آنچه که داریم آشنا باشیم و خوب در خصوص آنها آگاهی داشته باشیم و براساس آموزه های دینی تربیت شویم هم به سعادت دنیوی و هم اخروی دست پیدا می کنیم.

وی جامعیت، جاودانی و جهانی بودن را سه ویژگی عمده اسلام ذکر کرد و افزود: خداوند در آیات قرآن از بشر می خواهد که رنگ خدایی بگیرد و چه رنگی بالاتر و برتر از رنگ خدایی است که آدمی را به چنان مرتبه ای می رساند که می تواند در طبیعت دخل و تصرف داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه استقلال یکی از مبانی خط امام(ره) است که مبنای قرآنی دارد، ادامه داد: همه مبانی فکری امام خمینی(ره) برگرفته از آیات قرآن است و هر جا که ما پیشرفت های خوبی هم در داخل و هم در خارج داریم به برکت پایبندی به اصول و مبانی امام(ره) و رهبری است.

وی بیان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بشر گرفتار یک زندگی شیطانی بود و غرب و شرق سبک زندگی را ترویج می کرد که سبک زندگی مادی و اومانیستی بود.

آیت الله حسینی شاهرودی با بیان اینکه ما با هرچه که رنگ طاغوت و غیر خدایی داشته باشد مبارزه می کنیم، افزود: انقلاب اسلامی ایران به دنبال اجرایی کردن حکومت اسلامی است و مبنای حکومت اسلامی اجرا کردن اسلام ناب محمدی است نه اسلام مدنظر آمریکا و اسرائیل.

وی یکی از ملاک های قرآنی قدرت را ترس دشمنان خواند و افزود: قرآن کریم توصیه های فراوانی به افزایش قدرت در مقابل دشمنان دارد و یکی از ملاک های قدرت از دیدگاه قرآن این است که دشمنان از ما بترسند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: فرصت های این دنیا بسیار زودگذر است که باید قدر آنها را دانست و از آنها بهره فراوان برد امام خمینی(ره) به درجه ای از رضا رسیده بود که فرمودند با دلی آرام و قلبی مطمئن از بین شما می‌روم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بهترین جهت گیری ما حرکت در مسیر امام(ره) و پیروی از رهبری است و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) همه مبانی و خطوط امام راحل(ره) را دنبال می کند و این موضوع را همه دنیا درک کرده اند.

آیت الله حسینی شاهرودی با اشاره به اینکه و خط امام بر این است که اسلام همه بشریت را از ظلم و جهل نجات دهد، گفت: از برکات بسیج مستضعفین و بیداری اسلامی آن است که ضربات محکمی بر مستکبرین وارد کرده است.

وی افزود: مردم عراق و همه ملت های آزاده به این نتیجه رسیده اند که اگر بخواهند استقلال و حاکمیت خود را حفظ کنند باید نظمی به شکل ایران به کشور خود بدهند و عراق با تشکیل بسیج مردمی در مقابل داعش ایستادگی کرده است.