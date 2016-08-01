کارگاه آموزش کاریکاتور در حوزه هنری لرستان برگزار می شود

محمد امیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، به توجه حوزه هنری به بخش ادبیات اشاره کرد و اظهار داشت: حوزه هنری لرستان، امسال در بخش های آموزشی بیشتر روی ادبیات و آموزش کاریکاتور تمرکز دارد.

وی به برگزاری برنامه های هفتگی در دو بخش کانون های شعر و داستان در حوزه هنری لرستان اشاره کرد و بیان داشت: حوزه هنری لرستان روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته میزبان نویسندگان و شاعران لرستانی بوده که در این گردهمایی هنرمندان استان آثار هنری خود را ارائه داده و در معرض نقد و برررسی قرار می دهند.

مدیرکل حوزه هنری لرستان افزود: محصول کارگاه های نقد و بررسی هفتگی در حوزه هنری استان خلق آثاری است که پایان هر سال در جشنواره جامعی تحت عنوان جشنواره شعر و داستان جوان برگزار می شود و آثاری که به بخش مسابقه این جشنواره راه پیدا می کنند در پایان هر سال به چاپ رسیده و امسال نیز مانند سال گذشته جدیدترین آثار را در این جشنواره منتشر خواهیم کرد.

امیدی پور با بیان اینکه منتشر کردن آثار در قالب شعر و داستان به معرفی شاعران و نویسندگان کمک خواهد کرد، عنوان کرد: با منتشر شدن اثر این هنرمندان لرستانی عموم مردم نیز می توانند از این آثار ادبی تولید شده بهره مند شوند.

وی با یادآوری اینکه حوزه هنری لرستان امسال به بخش آموزش کاریکاتور تمرکز ویژه ای دارد، اضافه کرد: در این راستا از«آرش فروغی» کاریکاتوریست برجسته استان دعوت شده تا آموزش های لازم را به علاقمندان رشته کاریکاتور ارائه دهد.

مدیرکل حوزه هنری لرستان گفت: حضور این کاریکاتوریست برجسته می تواند به پرورش نسل جدیدی از کاریکاتوریست های استان کمک کند تا این افراد بتوانند نماینده های شایسته ایی در عرصه هنرهای تجسمی برای لرستان باشند.