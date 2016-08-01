پیش بینی جمع آوری ۱۸ میلیارد تومان زکات در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان، قنبر موسی نژاد گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان به عنوان دبیرخانه شورای زکات مسئول جمع آوری زکات از کشاورزان و خیرین در سطح استان است.

وی از زکات به عنوان یکی از دستورات مؤکد و واجبات دین مبین اسلام است نام برد و بیان کرد: این واجب الهی موجب تطهیر روحی و پاک شدن ثروت و مال می گردد که با پرداخت آن بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی و مالی مسلمانان کاهش می یابد و در نهایت منجر به عدالت اجتماعی و تعدیل ثروت در جامعه می شود.

وی با بیان اینکه طی چند ماهه اول سال جاری مبلغ ۵۱ میلیارد ریال زکات در سطح استان جمع آوری شده است، عنوان کرد: این زکات در سرفصل های مختلف فطریه، کفاره، ماالتجاره و بخشی هم غلات بوده است که رشد خوبی در این زمینه شاهد بوده ایم.

موسی نژاد با اشاره به زکات جمع آوری در ماه مبارک رمضان افزود: یکی از ظرفیت های ماه مبارک رمضان زکات فطریه بود که با همکاری مبلغین و هماهنگی های بعمل آمده با مساجد، روحانیون، شوراها و دهیاران در روستاها و شهرهای استان و همت مردم مومن و خیر استان، بیش از ۳۴ میلیارد ریال زکات فطریه جمع آوری شد و رشدی معادل ۱۳ درصد نسبت سال گذشته داشته است.

وی افزود: درحال حاضر در فصل برداشت محصولات کشاورزی هستیم که با توجه به نزولات جوی مناسب در سال جاری و همراهی کشاورزان و مردم مومن و نیکوکار استان، امیدواریم شاهد رشد قابل توجه ایی در زکات جمع آوری شده باشیم که در این راستا این نهاد آمادگی دریافت زکات پرداخت شده کشاورزان را در سطح استان دارد.

وی بیان کرد: با هماهنگی های انجام شده با روحانیون، شورا ها و دهیاران روستا ها و با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته پیش بینی شده است در پایان سال جاری مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال در سطح استان جمع آوری شود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کردستان با بیان اینکه یکی از ظرفیت های جمع آوری زکات مربوط به مال التجاره است، بیان کرد: در سال جاری مبلغ ۱۵ میلیارد ریال زکات مال التجاره نیزجمع آوری شده است.

وی اظهارداشت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته شده، بخش بیشتر زکات جمع آوری شده به مقدار ۶۰ درصد در همان منطقه با نظارت خود مردم و کمک روحانیون صرف امور نیازمندان و حل مشکلات محرومین همان محل می شود.

موسی نژاد ریشه‌کن کردن فقر در جامعه و رفع مشکلات نیازمندان را از مهمترین آثار احیای زکات بین مردم برشمرد و بیان کرد: امید است با مشارکت خیرین در این فریضه الهی، در ترویج آن تلاش شود.