گروگان گیران پاسگاه پلیس «ایروان» تسلیم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دفتر رسانه ای نیروهای امنیتی ارمنستان روز یکشنبه از پایان عملیات ویژه آزادی پاسگاه پلیس در «ایروان» و دستگیری تمام ۲۰ فرد مسلح خبر داد.

بر اساس این گزارش افراد مسلحی که پیش از این یک مرکز پلیس در «ایروان» پایتخت ارمنستان را اشغال کرده بودند خود را تسلیم کرده و بازداشت شدند.

پیش از این رسانه های ارمنستان اعلام کرده بودند که اعضای این گروه مسلح که از دو هفته پیش این پاسگاه پلیس را اشغال کرده بودند خودشان را تسلیم مقامات کرده اند.

بنا بر اعلام رسانه ها، سخنگوی این گروه مسلح اعلام کرد که حوادث روزهای گذشته در اطراف این پاسگاه پلیس و زخمی شدن تعدادی از اعضای گروه موجب کاهش تعداد آنها از ۳۰ نفر به ۲۰ نفر شده و با توجه به حضور نیروهای امنیتی در اطراف ساختمان دو راه بیشتر برای آنها باقی نمانده است یا درگیری تا زمان مرگ و یا تسلیم شدن.

افراد مسلح مذکور روز یکشنبه همچنین با اعلام اینکه آخرین گروگان ها ساختمان پاسگاه را ترک کرده اند در عین حال اخبار منتشره پیرامون کشته شدن یک پلیس توسط اعضای این گروه طی روز شنبه را رد کردند.

لازم به ذکر است که یک گروه مسلح ۱۷ ماه جولای یک مرکز پلیس در مرکز «ایروان» پایتخت ارمنستان را اشغال کردند و خواهان آزادی «ژیرار سفیلین»، رهبر دربند خود از زندان بودند که به جرم تلاش برای براندازی دولت بازداشت شده بود.