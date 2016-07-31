۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۰:۰۹

آتش سوزی منطقه جنگلی«سورگه» ایلام مهار شد

ایلام-آتش سوزی عصر امروز منطقه «سورگه» در استان ایلام ساعاتی پیش مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز قسمت هایی از مناطق جنگلی «سورگه» به سمت «قلنگدر» در ایلام دچار حریق شد که بلافاصله مردم و نیروهای امدادی برای برای خاموش کردن آتش به محل اعزام شدند.

خوشبختانه با تلاش نیروهای مردمی و اجرایی این آتش سوزی ساعاتی پیش مهار شد.

هنوز میزان خسارت دقیق اعلام نشده است.

استان ایلام دارای ۶۴۰ هزار هکتار جنگل است که سال گذشته آتش سوزی های گسترده در جنگل های استان باعث شد امسال مسئولان تمهیدات بیشتری برای جلوگیری از آتش اتخاذ کنند ولی در سال جاری هم تاکنون چندین فقره آتش در جنگل های استان رخ داده است.

