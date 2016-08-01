بهره برداری بیمارستان ۲۳۵ تختخوابی ابهر اولویت وزارت شهرسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر علیزاده شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بیمارستان ۲۳۵ تختخوابی شهرستان ابهر که ۲۳۰ تختخواب بود به ۲۳۵ تختخواب ارتقاء یافت.

وی ادامه داد: بیمارستان شهر ابهر دارای استاندارها ی جهانی است و همه بخش های مورد نیاز برای این بیمارستان طراحی و اجرا شده است و چهار بخش تخصصی اصلی زایمان، مراقبت های ویژه، vip و icuپیش بینی شده است.

معاون وزیر راه و شهر سازی گفت: بیمارستان ۲۳۵ تختخوابی شهرستان ابهر ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طی سالجاری عملیات اجرایی به اتمام می رسد و اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد.

علیزاده تصریح کرد: برای ساخت بیمارستان ۲۳۵ تختخوابی شهر ابهر تاکنون ۱۶میلیارد تومان هزینه شده است وبرای اتمام آن هم امسال ۲۴ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی افزود: این بیمارستان در زمینی به مساحت ۳۲ هزار متربع و زیر بنایی ۱۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع در پنج طبقه ساخته شده است.

معاون وزیر راه و شهر سازی با بیان اینکه اتمام بیمارستان ۲۳۵ تختخوابی شهر ابهر اولویت اصلی وزارت راه و شهر سازی است، گفت: در اجرای این پروژه استاندارد های لازم رعایت شده است و باید با اتمام کارهای ساختمانی راه ارتباطی و زیر ساخت های پروژه به اتمام برسد.

علیزاده افزود: با ارتقاء تخت های بیمارستانی در این شهرستان نیاز استان زنجان به تخت های بیمارستانی رفع می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اجرای طرح نظام تحول سلامت باعث افزایش رضایتمندی مردم شده است و ارتقاء تخت های بیمارستانی در راستای اجرای طرح نظام تحول سلامت است.