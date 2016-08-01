۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۱

تیم دو نفره جودو فردا راهی ریو می شود/ سه همراه در کنار جودوکاران

تیم دو نفره جودو ایران برای حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو بامداد سه شنبه تهران را به مقصد ریودوژانیرو ترک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در حالی که جودو ایران برای حضور در این دوره از بازی‌های المپیک موفق به کسب سه سهمیه شده بود اما تنها دو جودوکار راهی برزیل خواهند شد. سعید ملایی و جواد محجوب به همراه احمدگواری به عنوان سرپرست، محمدرضا رودکی به عنوان مدیر تیم های ملی و «نصرت‌خان ولی‌اف» به عنوان سرمربی ساعت ۵ صبح روز سه شنبه ۱۲ مردادماه عازم ریودوژانیرو خواهند شد.

رقابت های جودوی بازی‌های المپیک یک روز پس از مراسم افتتاحیه و از روز ۱۶ مردادماه آغاز می شود. سعید ملایی اولین جودوکار کشورمان است که دوشنبه ۱۸ مردادماه در وزن ۸۱- کیلوگرم به دیدار رقبای خود می رود. جواد محجوب دیگر نماینده ایران است که باید در  وزن ۱۰۰- کیلوگرم  و در روز ۲۱ مردادماه به روی تاتامی برود. 

۳۸۹ جودوکار از ۱۳۶ کشور روی تاتامی ریو به رقابت خواهند پرداخت. از این تعداد جودوکار ۲۳۸ ورزشکار در بخش مردان و ۱۵۱ جودوکار در بخش زنان برای کسب ۵۶ مدال طلا، نقره و برنز تلاش خواهند کرد. مبارزات جودو به مدت هفت روز برگزار می شود و در هر روز جودوکاران یک وزن زنان و یک وزن مردان مبارزات خود را برگزار می کنند. 

