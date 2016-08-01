مجوز زمین های هفت سنگان قانونی صادر شده/ ساخت و ساز متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن شهرداری مرکزی قزوین ضمن پاسخ دادن به سوالات مختلف در خصوص فعالیت های انجام شده اظهارداشت: در برنامه ششم ساخت تعداد ۱۶ تقاطع غیر هم سطح پیش بینی شده که ۴ تقاطع هم تا یک سال آینده افتتاح خواهد شد.

شهردار قزوین بیان کرد: تقاطع غیر هم سطح قدس و خلیج فارس تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد و دو تقاطع دیگر از جمله تقاطع امام رضا(ع) در سال آینده افتتاح می شود که با تکمیل این پروژه ها تعداد این تقاطع ها به ۲۰ مورد خواهد رسید.

تقاطع امام رضا نقش کمربندی را ایفا می کند

وی تصریح کرد: تقاطع امام رضا(ع) با بیش از دو کیلومتر طول در دو طبقه ساخته می شود و بخشی از آن در سفر هیئت دولت اگر تصویب شود تا محور تاکستان ادامه می یابد.

نصرتی اضافه کرد: قرار بود برای کاهش بار ترافیکی در کمربندی جاده نسیم شمال از ۸ متر به ۳۰ مترافزایش پیدا کند اما در طرح تفضیلی به ۱۸ متر کاهش یافت تا باغستانها صیانت شود و چون دولت هم قادر به اجرای کمربندی جنوبی با اعتبارات کنونی نیست به همین دلیل تقاطع امام رضا(ع) می تواند نقش کمربندی را ایفا کند.

شهرداری یادآورشد: نسیم شمال ظرفیت عبور خودروهای کنونی را ندارد لذا این تقاطع دو طبقه پیش بینی و طراحی شد تا نیاز کنونی به کمربندی را تامین کند.

وی اضافه کرد: این تقاطع بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد و اگر احساس وظیفه نمی کردیم با این اعتبار می توانستیم ۲۰۰ پارک محلی را احداث کنیم اما به عنوان یک ضرورت برای تسهیل در تردد شهری و حفظ باغات در آن مشارکت کردیم تا ترانزیت شهری را تسهیل کنیم.

خرید ۱۲۳ دستگاه اتوبوس شهری

شهردار قزوین اظهارداشت:برای جابجایی آسان مردم باخرید۱۲۳ دستگاه اتوبوس جدید ازکشور کره که در اردبیل کارخانه تولید خودرو دارد نسبت به نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری اقدام کرده ایم که در مقابل آن شرکت کره ای متعهد شده است تا هتل شهرداری را در حکم آّباد تکمیل کند.

قزوین پایلوت نوسازی ناوگان شهری

وی بیان کرد: با توجه به محدود شدن واردات اتوبوس تنها شهری که از این بابت مشکل نداشت شهر قزوین بود که با نوسازی ناوگان خود توانست نیازها را تامین کند و عمر اتوبوسها سه سال اضافه شد.

نصرتی گفت: با موافقت وزارت کشور مقررشد تا قزوین به عنوان پایلوت نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری در کشور زمینه نوسازی ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس را فراهم کند که در فاز اول ۵۰۰ دستگاه اتوبوس نوسازی می شود.

شهردار قزوین یادآورشد: برای فاز اول دو میلیارد و۵۰۰ میلیون تومان درآمد نصیب استان خواهد شد و برای ۲۰۰ نفر شغل مستقیم ایجاد می شود.

مجوزهای زمین های هفت سنگان قانونی است/ ساخت و ساز متوقف شده است

نصرتی در پاسخ به سوالی در خصوص زمینهای هفت سنگان گفت: در ابتدا باید گفت این موضوع کارشناسی است و نباید در کف خیابان تعیین تکلیف شود و ایکاش به جای رسانه ای شدن ابتدا موضوع بررسی دقیق می شد و اگر اشکال قانونی داشت مورد انتقاد قرار می گرفت و متوقف می شد.

وی اضافه کرد: زمین های هفت سنگان هیچ ارتباطی با نواحی متصل شهری ندارد و مجوزهای صادر شده در این منطقه که از سال ۵۳ سابقه دارد از مجموع ۱۹۸ قطعه زمین برای ۱۰۰ قطعه بر اساس قوانین و ضوابط مجوز قانونی صادر شد و هیچ کاری به خرید و فروش آن نداریم و اگر مشکلی هست باید استاندار محترم پس از بررسی دقیق موضوع تصمیم گیری کند.

شهردار قزوین اضافه کرد: مشکلی که مطرح شده مربوط به ۹۸ قطعه زمین در یک چهاردیواری است که سال ۶۲ توسط راه وشهرسازی تملک شد و سال ۹۳ زمینها توسط ستاد اجرایی حضرت امام فروخته شده که شهرداری در این زمینه هیچ دخالتی ندارد وازمجوزهای داده شده دفاع می کندزیرا براساس ضوابط و قانون داده شده اما با حساسیت ایجاد شده فعلا ساخت و ساز درآن متوقف شده است.

وی بیان کرد: با رای شورای عالی شهرسازی فعلا ساخت و ساز متوقف شده اما عده زیادی هم به شهرداری مراجعه کرده اند و گفته اند زمینها را دست چندم خریده اند و اگر در سالهای گذشته مجوز داده شده و قانونی بوده امروز هم باید آنها مجوز بگیرند که امیدواریم این موضوع عادلانه رسیدگی شود تا حق کسی پایمال نشود.

نصرتی یادآورشد: وزیر راه و شهرسازی هم دستور بررسی دقیق داده واین موضوع باید توسط نهادهای بازرسی پیگیری شود و به نتیجه برسد.

در قزوین فروش تراکم نداریم

نصرتی در مورد فروش تراکم هم گفت: قزوین تنها شهری است که در آن فروش تراکم نداریم و از تراکم مصوب خود عدول نمی کنیم و حقوق شهروندی رعایت می شود.

وی بیان کرد: به گفته کارشناسان، شهر قزوین در ردیف شهرهایی است که تعادل در طبقات آن رعایت شده است.

قزوین، پایلوت شکوفایی شهری(CPI)

نصرتی در خصوص انتخاب قزوین به عنوان پایلوت شکوفایی شهری هم گفت: در جلسه ای با خانم ابتکار موضوع شکوفایی شهری مطرح شد و ایشان حمایت خود را از این اتفاق مهم اعلام کردند تا بتوانیم مصوبه سازمان ملل برای مصوب شدن این طرح را بگیریم.

وی بیان کرد:طرح (CPI) از اقدامات بسیار خوبی است که می تواند فرصت سرمایه گذاری در استان را هموار کند وبرای نمونه بیش از ۵۴۰ میلیون یورو برای تغییرات اقلیم بودجه بین المللی وجود دارد که باید بتوانیم با معرفی قابلیت های شهر قزوین سهمی از این اعتبارات برای شکوفایی شهری دریافت کنیم.