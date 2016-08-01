گیتی قوچانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ۱۰ تا ۱۶ مردادماه به عنوان هفته ملی شیرمادر نامگذاری شده است، اظهار داشت: اهمیت دوران شیرخوارگی و حتی دوران جنینی بسیار بالا است به نحوی که از آن به عنوان هزار روز طلایی یاد می‌شود.

وی عنوان کرد: ۲۷۰ روز بارداری و ۷۳۰ روز اول عمر کودک که تا زمان دو سالگی کودک را شامل می شود در واقع همان هزار روز طلایی است که هم برای کودک و هم برای مادر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

قوچانی بیان کرد: در این هزار روز هم مادر و هم کودک باید از امنیت، آرامش و تغذیه مناسب بهره مند باشند به ویژه مادر باید در دوران بارداری و شیردهی از آرامش روانی و تغذیه مناسب بهره مند شود.

وی، عوامل محیطی، روابط عاطفی و روانی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و بسیاری موارد دیگر را در تامین امنیت و آرامش روانی مادر و کودک اثرگذار دانست.

قوچانی تصریح کرد: این هزار روز طلایی بسیار کلیدی و حائز اهمیت است به نحوی که مدت عمر، وزن، سبک زندگی، بیماری‌ها به ویژه بیماری‌های قلبی و عروقی همه وابسته به این هزار روز است و در نحوه زندگی در بقیه روزهای عمر اثرگذار است.

وی با اشاره به اینکه هفته ملی شیر مادر امسال با شعار «هزار روز طلایی، مهر مادر، شیر مادر» نامگذاری شده است، عنوان کرد: در این هفته سمینارهای علمی شیر مادر در همه شهرستان‌های استان یزد برگزار می‌شود و تلاش شده تا همه مادران باردار و دارای کودک شیرخوار زیر دو سال در این سمینارها شرکت کنند و زیر پوشش آموزش‌های مورد نیاز قرار گیرند.