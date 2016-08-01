عمر طولانی با یک ساعت ورزش روزانه

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات محققان دانشگاه کمبریج نشان می دهد انجام فعالیت های فیزیکی نظیر پیاده روی سریع یا دویدن به مدت حداقل یک ساعت در روز می تواند موجب از بین رفتن ریسک مرگ ناشی از نشستن ۸ ساعت یا بیشتر در روز شود.

به گفته محققان، عدم تحرک فیزیکی با افزایش ریسک ابتلا به بیماری قلبی، دیابت و همچنین برخی سرطان ها مرتبط بوده و عامل بروز بیش از ۵ میلیون مورد مرگ در سال است.

برای بسیاری از افراد به دلیل شرایط کاری یا سفری یا در خانه بودن، نشستن های طولانی مدت اجتناب ناپذیر است. با این حال، یک ساعت فعالیت فیزیکی در روز ایده آل است، اما در صورت عدم امکان، حداقل انجام ورزش در روز می تواند به کاهش این ریسک کمک کند.

مطالعات نشان می دهد افرادی که ۸ ساعت در روز می نشینند اما تحرک فیزیکی دارند در مقایسه با کسانی که کمتر در طول روز نشسته اما فعالیت فیزیکی ندارند، به مراتب کمتر در معرض خطر مرگ قرار دارند.

در حقیقت افزایش ریسک مرگ ناشی از نشستن به مدت ۸ ساعت در روز با انجام حداقل روزی یک ساعت ورزش از بین می رود.

افرادی که تحرک و فعالیت فیزیکی ندارند بین ۲۸ تا ۵۹ درصد بیشتر در معرض مرگ زودهنگام قرار دارند که مشابه با ریسک ناشی از سیگار کشیدن و چاقی است.

همچنین مطالعات نشان می دهد ۶۰ تا ۷۵ دقیقه ورزش شدید متوسط در روز که معادل با ۵.۵ کیلومتر پیاده روی در ساعت یا ۱۶ کیلومتر دوچرخه سواری در ساعت است، برای از بین بردن ریسک مرگ زودهنگام مرتبط با نشستن بیش از ۸ ساعت در روز کافی است.

در این مطالعه، محققان ۱۶ مطالعه که شامل داده های بیش از یک میلیون زن و مرد بود را مورد بررسی قرار دادند.