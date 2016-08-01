دانشگاه میبد را به سمت بین المللی شدن پیش می بریم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کلانتری در نشست مدیران حوزه و مراکز آموزش عالی میبد با نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره ای به تاریخچه و مهمترین فعالیت‌های انجام شده در دانشگاه آیت الله حائری میبد اظهار داشت: توسعه کمی و کیفی دانشگاه از اهداف مهمی است که دنبال می کنیم.

وی حرکت به سمت بین المللی شدن دانشگاه را از دیگر اهداف دانشگاه آیت الله حائری میبد دانست و گفت: در راستای نیل به این هدف در پی جذب حمایت‌های قانونی و اعتباری هستیم.

رئیس شورای مراکز آموزش عالی میبد با اشاره به تصویب طرح آمایش آموزش عالی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دستورکار قرار گرفتن اجرای این طرح در وزارت علوم عنوان کرد: ساماندهی آموزش عالی محور اصلی این طرح است و دانشگاه آیت الله حائری میبد تاکنون با داشتن نگاهی ماموریت گرا، ارتقا تحصیلات تکمیلی و جذب سرمایه های مردمی و کمکهای خیرین، جایگاه خوبی را کسب کرده و در سطح دانشگاه های مورد حمایت دولت در برنامه ششم توسعه قرار گرفته است.

وی، بازنگری و تعریف رشته هایی متناسب با نیازهای بازار کار و تربیت نیروهای کارآفرین را از دیگر محورهای برنامه‌ای دانشگاه آیت الله حائری میبد و سایر مراکز آموزشی عالی در سطح شهرستان دانست و افزود: در حوزه رشته های معارف اسلامی و علوم انسانی با توجه به سابقه این دانشگاه، می توانیم در حوزه بازتعریف دروس و همگام شدن با علم روز و تولید نظریه های انسانی منطبق بر متون اسلامی نیز حرف برای گفتن داشته باشیم.

کلانتری، گفتمان سازی در تحقیق اقتصاد مقاومتی را از جمله برنامه های فرهنگی دانشگاه در سال جاری برشمرد و افزود: مراکز آموزش عالی شهرستان نیز می توانند در این موضوع اقدامات موثری داشته باشند.

رئیس دانشگاه آیت الله حائری میبد با اشاره به وضعیت بودجه دانشگاه گفت: هم اکنون جایگاه ما به لحاظ اعتباری در وزارتخانه قابل قبول است اما با توجه به فعال بودن پروژه های عمرانی بسیار ضروری برای دانشگاه از جمله کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و خوابگاه و ... نیاز به جذب و تخصیص حداکثری وجود دارد.

وی گفت: برای تکمیل زیر ساخت‌های عمرانی، آموزشی، پژوهشی و تفریحی نیاز به ۷۰ میلیارد ریال اعتبار داریم تا طرح‌های مصوب و در دست اجرا در دانشگاه با قوت و جدیت بیشتری ادامه یابد.

کلانتری اضافه کرد: سعی کرده‌ایم با افزایش تعاملات و با ارتباط مستمر و پیگیر با وزارت علوم و بهره‌مندی از کمک‌های خیرین از تمام ظرفیت‌های موجود برای بالا بردن سطح کیفی و کمی دانشگاه آیت الله حائری میبد استفاده کنیم.