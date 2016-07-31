انفجاری مهیب کابل را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع رسانه ای بامداد دوشنبه از وقوع انفجاری مهیب در شرق کابل پایتخت افغانستان در پی قطع برق در تعدادی از محلات این شهر خبر دادند.

هنوز آماری از تلفات احتمالی این انفجار منتشر نشده است. شاهدان عینی از وقوع این انفجار در ساعت ۰۱:۲۵ بامداد دوشنبه به وقت محلی خبر دادند. برخی از کاربران در توئیتر اعلام کردند که در پی این انفجار صدای تیراندازی نیز شنیده اند.

خبرگزاری «نووستی روسیه» به نقل از رسانه های افغانستان گزارش داد که یک کامیون در نزدیکی هتلی که امکان دارد محل اقامت اتباع خارجی باشد منفجر گردیده و چهار فرد مسلح قصد ورود به این ساختمان را داشته اند.

برخی منابع خبری اعلام کردند که گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است.

گفتنی است که هفته گذشته انفجار در تظاهرات جنبش روشنایی در کابل به کشته شدن دست‌ کم ۸۰ نفر و زخمی شدن ۲۳۱ نفر دیگر منجر گردید.