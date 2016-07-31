  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۳:۰۱

انفجاری مهیب کابل را لرزاند

انفجاری مهیب کابل را لرزاند

منابع خبری از وقوع انفجاری مهیب در کابل پایتخت افغانستان و قطع جریان برق پیش از این حادثه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع رسانه ای بامداد دوشنبه از وقوع انفجاری مهیب در شرق کابل پایتخت افغانستان در پی قطع برق در تعدادی از محلات این شهر خبر دادند.

هنوز آماری از تلفات احتمالی این انفجار منتشر نشده است. شاهدان عینی از وقوع این انفجار در ساعت ۰۱:۲۵ بامداد دوشنبه به وقت محلی خبر دادند. برخی از کاربران در توئیتر اعلام کردند که در پی این انفجار صدای تیراندازی نیز شنیده اند.

خبرگزاری «نووستی روسیه» به نقل از رسانه های افغانستان گزارش داد که یک کامیون در نزدیکی هتلی که امکان دارد محل اقامت اتباع خارجی باشد منفجر گردیده و چهار فرد مسلح قصد ورود به این ساختمان را داشته اند.

برخی منابع خبری اعلام کردند که گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. 

گفتنی است که هفته گذشته انفجار در تظاهرات جنبش روشنایی در کابل به کشته شدن دست‌ کم ۸۰ نفر و زخمی شدن ۲۳۱ نفر دیگر منجر گردید. 

کد مطلب 3728465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها