  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۵:۰۴

انبارهای نفت آرامکوی عربستان هدف موشکهای کاتیوشای یمن

انبارهای نفت آرامکوی عربستان هدف موشکهای کاتیوشای یمن

منابع خبری از هدف قرار دادن انبارهای نفت آرامکوی عربستان در نجران توسط نیروهای یمنی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از شلیک موشک های کاتیوشای یمنی به انبارهای نفت آرامکوی عربستان و پالایشگاه های اطراف و واحد توپخانه آن در منطقه بن یالین نجران خبر داد.

از سوی دیگر نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن تلاش نظامیان سعودی برای پیشروی به سمت الشرفه در نجران را ناکام گذاشتند.

یک منبع نظامی اعلام کرد که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن پیشروی نظامیان سعودی به سمت الشرقه در نجران را دفع کرده و تلفات سنگینی را به نیروها و تجهیزات آنها وارد کردند.

همچنین در عملیات نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در عسیلان واقع در غرب استان شبوه ۱۰ نفر از نیروهای وابسته به «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن کشته شدند.

در همین حال کمیته عالی انقلاب یمن از یمنی ها خواست عصر دوشنبه به منظور حمایت از توافق انصارالله و کنگره مردمی یمن و تقویت جبهه داخلی در مقابل متجاوزان تظاهرات نمایند.

کد مطلب 3728475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سناتور ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
      0 0
      پاسخ
      فاجعه س

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها