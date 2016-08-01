انبارهای نفت آرامکوی عربستان هدف موشکهای کاتیوشای یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از شلیک موشک های کاتیوشای یمنی به انبارهای نفت آرامکوی عربستان و پالایشگاه های اطراف و واحد توپخانه آن در منطقه بن یالین نجران خبر داد.

از سوی دیگر نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن تلاش نظامیان سعودی برای پیشروی به سمت الشرفه در نجران را ناکام گذاشتند.

یک منبع نظامی اعلام کرد که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن پیشروی نظامیان سعودی به سمت الشرقه در نجران را دفع کرده و تلفات سنگینی را به نیروها و تجهیزات آنها وارد کردند.

همچنین در عملیات نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در عسیلان واقع در غرب استان شبوه ۱۰ نفر از نیروهای وابسته به «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن کشته شدند.

در همین حال کمیته عالی انقلاب یمن از یمنی ها خواست عصر دوشنبه به منظور حمایت از توافق انصارالله و کنگره مردمی یمن و تقویت جبهه داخلی در مقابل متجاوزان تظاهرات نمایند.