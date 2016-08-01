۲واحد تولیدی حوزه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری فعال شد

طهمورث فتاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو واحد تولیدی حوزه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری فعال شد، اظهار داشت: با فعال شدن این دو واحد تولیدی حوزه صنایع کشاورزی بیش از ۵۰ نفر اشتغال در این استان ایجاد شد.

وی افزود: طی بررسی های انجام شده تعدادی از واحدهای صنایع تبدیلی حوزه کشاورزی این استان تعطیل شده اند که هم اکنون واحد های تعطیل در دستور کار برای فعال شدن قرار گرفته اند.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: به دنبال حل مشکلات این واحدهای تولیدی هستیم که با راه اندازی مجد آنها اشتغال قابل توجهی در سطح استان فراهم می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۰۰ واحد تولیدی در حوزه صنایع کشاورزی در این استان فعالیت می کنند.