امداد رسانی در جنوب سیستان و بلوچستان ادامه دارد

رسول راشکی در گفت باخبرنگارمهر گفت: بدنبال فعالیت سامانه بارشی در جنوب استان امداد رسانی توسط امدادگران هلال احمر همچنان ادامه دارد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با آغاز فعالیت سامانه بارشی در جنوب استان گروه‌های امدادی این نهاد متشکل از نجات گران و داوطلبان در محل مستقر شدند و تاکنون بیش از ۹۰ خانوار توسط جمعیت هلال احمر در جنوب استان امدادرسانی شده‌اند.



وی تصریح کرد: در این راستا بیش از ۹۰ خانوار روستایی در بخش‌های سیب و سوران، مهرستان و شهرستان ایرانشهر از خدمات امدادی بهره‌مند شدند.



راشکی خاطرنشان کرد: با هدف امداد رسانی به سیل زدگان اقلام ضروری از قبیل چادر، موکت، پتو، کلمن آب، برنج، کنسرو، حبوبات، قند، چای، شکر، صابون، پودر رختشویی، ظروف غذاخوری، فانوس در منطقه توزیع شده است.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به روند امداد رسانی در منطقه گفت: شهروندان باید راه های کاهش آسیب های ناشی از بلایای طبیعی را بیاموزند و در شرایط بحرانی بکار بندند.