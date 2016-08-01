توضیح ناسا درباره قرمز شدن آب دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر ماهواره ناسا، با نام آکوا ۱۰ هفته گذشته با انتشار تصویری از دریاچه ارومیه، از تغییر رنگ این دریاچه نسبت به سه ماه گذشته خبر داد.

بر اساس این گزارش دریاچه ارومیه نسبت به سه ماه گذشته تعییر رنگ داده و از رنگ سبز کم رنگ به سمت رنگ قرمز رفته است.

ناسا اعلام کرده است: دریاچه شور ارومیه، همانند دریاچه آرال در ازبکستان، طی دهه های گذشته رو به تحلیل رفته است. این ماهواره خاطر نشان کرد: هر مقدار از آب این دریاچه کاسته و وسعت کوچک تر شود، شوری آب آن نیز بیشتر خواهد شد. در اثر فعالیت موجودات میکروسکوپی در داخل این دریاچه و با توجه به کوچک شدن وسعت، رنگ این دریاچه به طور متناوب به رنگ های قرمز و نارنجی تغییر می کند. در ماه های آوریل و می با وارد شدن مقادیر زیادی از آب شیرین به این دریاچه مواجه هستیم. در این دو ماه که برف های کوه های اطراف ذوب می شود و همزمان بارندگی در مناطق شمال غرب ایران افزایش می یابد منابع آب شیرین وارد این دریاچه می شوند. اما از تابستان، ورودی این منبع آب شیرین به دریاچه قطع می شود. در فصل بهار افزایش ورود آب شیرین به این دریاچه ، نمک موجود در این دریاچه شور را پایین می برد اما با آغاز فصل تابستان و قطع شدن ورود آب شیرین و افزایش دما سطح شوری و خشکی این دریاچه نیز افزایش می یابد. این درست زمانی است که میکرو ارگانیسم های موجود در آب این دریاچه رنگ خودشان را بهتر نشان می دهند.

ناسا در ادامه گفته است: در سال های گذشته تغییر رنگ دریاچه بارها دیده شده و رنگ آن بارها از سبز و آبی به قرمزی گراییده است که علت این پدیده در ماه های تابستان بیشتر به دلیل فعالیت های باکتریایی و جلبکی ناشی از گرمای هوا و کاهش ورود منابع آب شیرین به این دریاچه است.

ناسا همچنین به معضل خشکی و کمبود منابع آب شیرین نیز اشاره کرده و تاکید کرده است استفاده بیش از حد از آب در کشاورزی در فصل تابستان نیز مزید بر علت است. به گفته ناسا در ۱۴ سال گذشته ۷۰ درصد از وسعت سابق دریاچه ارومیه خشک شده است و تصاویر ماهواره ای نشان می دهد در سال های گذشته هر ساله نزدیک به ۲۲۰ کیلومتر مربع از این دریاچه خشک شده است.