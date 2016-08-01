پاسخ آموزش و پرورش به منتقدان هدایت تحصیلی

علی زرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقادهایی که پیرامون هدایت تحصیلی وجود دارد، گفت: انتقادی که درباره پذیرش در هنرستان ها از طریق هدایت تحصیلی مطرح می شود و می گویند می خواهیم ظرفیت هنرستان ها را افزایش دهیم، درست نیست، ظرفیت هنرستان ها حدود ۳۹ درصد است و به طور طبیعی از داوطلبانی موجود پر می شود و بیش از این نیازی به ثبت نام نداریم.

وی افزود: انتقاد دیگری که مطرح می شود این است که اگر دانش آموزان در رشته های دلخواهشان در مدارس دولتی ثبت نام نشوند به سمت مدارس غیرانتفاعی می روند. در حالی که بنابر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش همه مدارس خاص هم شامل هدایت تحصیلی و توسعه متوازن هستند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: به همین دلیل ظرفیتی که به مدارس غیردولتی در سال قبل داده شده برای امسال هم همان ظرفیت است و افزایشی ایجاد نشده و مدارس براساس ظرفیت و رشته هایی که در سال قبل داشته اند و امسال هم به آنها ابلاغ شده ثبت نام می کنند.

وی ادامه داد: برای نمونه اگر مدرسه ای سال قبل یک کلاس تجربی و یک کلاس ریاضی داشته امسال نمی تواند هر دو کلاس را تجربی کند.

زرافشان با اشاره به مدارس شاهد نیز گفت: فرزندان ایثارگر در این مدارس شاهد، ثبت نام می شوند و این مدارس مشغول ثبت نام دانش آموزان هستند. در کشور خیلی محدود، هنرستان های شاهد داریم و بقیه مدارس شاهد نظری هستند و به طور طبیعی دانش آموزان در رشته های تجربی، ریاضی و علوم انسانی ثبت نام می کنند.

وی بیان کرد: مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان آزمون دارند و در فرم ثبت نام اولویت رشته نیز تعیین شده است، وقتی اسامی اعلام می شود همراه با رشته های انتخابی است.این رشته براساس ظرفیت، امتیاز و رتبه دانش آموز است.

زرافشان تصریح کرد: بخش عمده ثبت نام دانش آموزان انجام شده است و برخی از دانش آموزان ممکن است که مشکلاتی داشته باشند یا درباره اولویت های انتخاب رشته در فرم سوال داشته باشند که اگر به کمیته های هدایت تحصیلی مناطق مراجعه کنند راهنمایی می شوند تا مشکلات آنان حل شود.