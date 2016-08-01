برگزاری الکترونیکی انتخابات هیات مدیره انجمن های علمی پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی با اعلام این خبر افزود: باتوجه به راه اندازی سامانه جامع انجمن های علمی گروه پزشکی، در سال جاری همکاران می توانند به انتخاب خود به صورت حضوری یا الکترونیکی در انتخابات هیات مدیره انجمن های علمی گروه پزشکی شرکت کنند.

رئیس کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی کشور گفت: از سال گذشته رویکرد جدیدی در حوزه آموزش علوم پزشکی ایجاد شده و برنامه های تحول و نوآوری در آموزش که در راستای ارتقای پاسخگویی به نیازهای نظام سلامت کشور تدوین شده در کشور در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ماهیتی فراگیر دارد گفت: اجرای این برنامه ها نیازمند عزمی ملی است و لازم است کلیه نهادها اعم از دولتی و غیردولتی در این امر مشارکت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت انجمن­های علمی گروه پزشکی را به عنوان نهادهای دانش محور غیردولتی، برشمرد و اذعان داشت: این نهادها می توانند نقشی کلیدی در توسعه آموزش علوم پزشکی داشته باشند.

وی اضافه کرد: برهمین مبنا در تدوین برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، تعامل سازنده وزارت بهداشت با انجمن­ها و بهره برداری از ظرفیت های بالقوه موجود در اعتلای آموزش عالی سلامت کشور مورد توجه قرار گرفت. امیدواریم بتوان زمینه نقش آفرینی انجمن های علمی گروه پزشکی کشور را در زمینه های مختلف مرتبط با حوزه سلامت ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی کشور ارتقای انجمن های علوم پزشکی را یکی از زمینه های تحول در آموزش علوم پزشکی برشمرد و اظهار داشت: از جمله مواردی که در ارتقای داخلی انجمن ها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد ارتقای کیفی انتخابات هیات مدیره این انجمن ها و مشارکت وسیع تر اعضا در انتخابات هیات مدیره انجمن ها است.

لاریجانی افزود: بی شک انتخاب افراد شایسته در مقام هیات مدیره انجمن های علمی می تواند نقش بسزایی در ارتقای کیفی فعالیت انجمن ها و بالطبع آن ایفای نقش موثر انجمن ها در نظام سلامت کشور داشته باشد.

معاون آموزش وزارت بهداشت بر لزوم ساماندهی فرایند برگزاری انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی تاکید کرد و این مهم را از وظایف وزارت بهداشت برشمرد. وی گفت: از آغاز اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اقداماتی در این راستا صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی کشور اظهار داشت: از جمله این اقدامات راه اندازی سامانه جامع انجمن های علمی گروه پزشکی است که یکی از اهداف ایجاد آن کمک به برگزاری بهتر انتخابات هیات مدیره انجمن های علمی است.

لاریجانی با تاکیدبر اینکه با راه اندازی این سامانه افراد می توانند به دو صورت حضوری و الکترونیکی درانتخابات سال جاری انجمن های علمی گروه پزشکی شرکت کنند گفت: درخصوص چگونگی برگزاری هر یک از شیوه های شرکت در انتخابات افراد می توانند با دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی هماهنگی های لازم را به عمل آورند.

وی افزود: حرکت آینده ما به طرف الکترونیکی شدن وسیع تر انتخابات هیات مدیره انجمن های علمی گروه پزشکی کشور است.