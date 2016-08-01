مسیر گردشگری حریم کوه آبیدر سنندج تا سال آینده آسفالت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، بهرام نصراللهی زاده به اتفاق فرماندار سنندج، مدیران صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، راه و شهرسازی استان و بخشدار مرکزی سنندج از رینگ و کمربند گردشگری حریم کوه آبیدر سنندج بازدید کرد.

وی افزود: این رینگ گردشگری از جاده قدیم سنندج - مریوان آغاز و پس از ورود به روستای نوره وارد روستای گرماش می شود و در ادامه به روستاهای کرجو، دادانه، کیلانه، کانی مشکان و در نهایت از مسیر ناحیه منفصل شهری حسن آباد به سنندج متصل می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در این بازدید از تلاش برای تکمیل رینگ گردشگری حریم کوههای آبیدر کوچک و بزرگ خبر داد و گفت: در سال ۹۵ و ۹۶ باقیمانده خاکی مسیر این کمربند به تمامی آسفالت و اعتبارات آن بصورت مشترک از محل اعتبارات استانی و ملی تامین خواهد شد.

وی افزود: طول این کمربند بطور کامل حدود ۶۰ کیلومتر است که تنها ۱۵ کیلومتر از آن در حد فاصل روستاهای نوره – گرماش – کرجو بصورت خاکی باقیمانده است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی و راه و شهرسازی استان بطور مشترک اعتبار آن را تامین خواهند کرد.

وی با بیان اینکه اعتبار این طرح ظرف دوسال تامین می شود ابراز امیدواری کرد راه و شهرسازی کردستان در دو قطعه ۷ و ۸ کیلومتری و ظرف دو سال آن را آماده بهره برداری نماید.

نصراللهی زاده همچنین تاکید کرد: ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ورزش و جوانان استان مسابقات دوچرخه سواری کوهستان و نیز موتورسواری را پیگیری و سالانه بصورت منظم و مداوم در این مسیر برگزار نمایند.

وی ابراز امیدواری کرد: تکمیل این پروژه گردشگری در حریم آبیدر و برگزاری مسابقات و جشنواره ها علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی بیشتر در میان روستاهای مسیر طرح، سبب ایجاد نشاط و سرزندگی بیشتر در میان جوانان و سوق دادن بخشی از گردشگران از ضلع شهری آبیدر به ضلع دیگر آن در مسیر این روستاها گردد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از اینگونه طرحها حمایت خواهد کرد.

بهرام نصراللهی زاده همچنین در این مسیر از طرح گردشگری"سه یرانگاه" در مسیر روستای نوره بازدید کرد و ضمن بررسی مشکلات پیش روی این طرح، از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواست تسهیلات مصوب این طرح را تا زمان پرداخت نهایی از بانک سینا پیگیری نمایند.

وی اظهار کرد: روستای هدف گردشگری نوره و ایجاد طرحها و کمپ های گردشگری در رینگ و کمربند گردشگری حریم کوه آبیدر از ظرفیت بالایی برای رونق دهگردشی و بدنبال آن رونق اقتصادی برخوردار هستند .

بهرام نصراللهی زاده همچنین در جمع مردم روستای گرماش سنندج با اشاره به اینکه مسئولان جایگاه و موقعیتشان را به واسطه لطف و عنایت مردم بدست آورده اند، گفت: خدمت به مردم و رفع نیازها و مشکلات مردم وظیفه مسئولان است.

آرامگاه و قلعه تاریخی آیت الله مردوخ کردستانی و کمپ گردشگری میراث فرهنگی در این منطقه از دیگر مواردی بود که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرماندار سنندج از آن بازدید کردند.