۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

امام جمعه شاهرود:

هنر زبان گویای تاریخ است/ ضرورت برگزاری منسجم هنرهای آئینی

شاهرود - امام جمعه شاهرود با تقدیر از تلاش هنرمندان بسیجی و انقلابی این شهرستان در ترویج فرهنگ دینی و اشاعه ارزش های اسلامی، گفت: هنر، زبان گویای تاریخ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج هنرمندان شاهرود، حجت الاسلام عباس امینی در دیدار با اعضای بسیج هنرمندان شاهرود ضمن بیان اینکه هنر، زبان بسیار گیرایی دارد، ابراز کرد: هنر در طول تاریخ، هم در خدمت فضائل بوده و هم در خدمت رذائل و بسیار تاثیر گذار بوده است لذا باید گفت هنرهای هفت گانه جایگاه خود را پیدا کرده اند و به انداره تلاش های صورت گرفته، تاثیرگذار بوده اند.

وی با بیان اینکه هنرهای آئینی باید منسجم تر و با برنامه ریزی انجام شوند تا بتوانند پیام خود را بهتر منتقل سازند، افزود: تعزیه مطالبی را به تصویر می کشد که اهل منبر آن را بیان می کند و از این لحاظ اهمیت ویژه ای دارد.

دفتر تعزیه شاهرود ایجاد شد

مدیرکانون بسیج هنرمندان شاهرود نیز گفت: این کانون، از سال ۹۲ تاکنون عنوان کانون برتر استان سمنان را به خود اختصاص داده است.

عباس اعتماد از ایجاد دفتر تعزیه شاهرود خبر داد و ابراز داشت: اکثر تعزیه خوانان شاهرودی، عضو دفتر تعزیه شاهرود هستند و از جمله فعالیت های این مرکز، اجرای برنامه نمادین ورود کاروان اباعبدالله به کربلا، در دوم محرم سال گذشته و بیش از ۶۰ اجرا در اقصی نقاط در محرم است.

وی افزود: در سال جاری، اجرای نمایش واقعه غدیر، به کانون بسیج  هنرمندان شاهرود و دفتر تعزیه محول شده که امید است با عنایت خداوند، این امر را به بهترین نحو به انجام برسانیم.

