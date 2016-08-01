لباس کاروان تیم استرالیا در ریو به سرقت رفت

خبرگزاری ایرنا نوشت: رسانه های محلی استرالیا روز دوشنبه اعلام کردند دو رایانه (لپ تاپ) و پیراهن یک تیم از کاروان ورزشی این کشور در طول یک آتش سوزی و تخلیه محل اقامت تیم المپیک استرالیا به سرقت رفته است.

این دو رایانه ها و پیراهن در حالی در محل ساختمان اقامت تیم استرالیا به سرقت رفت که آتش سوزی روز جمعه در زیر زمین ساختمانی که تیم این کشور در آن مستقر بود، اتفاق افتاد.

'مایک تانکرد' سخنگوی کمیته المپیک استرالیا، گفت: ما برخی از پیراهن ها و دو رایانه تیم دوچرخه سواری را در یکی از اتاق های طبقه پنجم از دست داده ایم.

به نوشته روز دوشنبه 'سیدنی مورنینگ هرالد'، ۱۰۰ تن از اعضای کاروان ورزشی استرالیا در این آتش سوزی به مدت ۳۰ دقیقه از ساختمان تخلیه شدند که دزدی اتفاق افتاد.

براساس این گزارش، این پیراهن ها به گونه ای طراحی شده بود تا از ورزشکاران در برابر پشه انتقال دهنده ویروس زیکا محافظت کند.

ناامنی و زیکا از اصلی ترین تهدیدها در ریو، محل برگزاری رقابت های المپیک تابستانی ۲۰۱۶ محسوب می شوند که موجب نگرانی تیم های اعزامی شده است.

تیم استرالیا به دلیل شرایط ساختمانی که در آن مستقر است از بدو ورود به ریو با مشکلات متعدی مواجه شده است.