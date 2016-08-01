۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۰۷

بدون اتخاذ هیچگونه گام عملیاتی؛

اتحادیه عرب گسترش شهرک‌سازی‌ها توسط صهیونیستها را محکوم کرد

«سعید أبوعلی» از مقامات ارشد اتحادیه عرب با اشاره به تصمیم رژیم صهیونیستی برای ساخت ۳۲۳ واحد مسکونی برای شهرک نشینان این رژیم در اراضی اشغالی، این اقدام را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، اتحادیه عرب به تصمیم رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک سازی ها در اراضی اشغالی فلسطینیان واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط «سعید ابوعلی» از مقامات ارشد این اتحادیه ضمن محکومیت تصمیم جدید رژیم صهیونیستی، بر لزوم توقف فوری اقدامات این رژیم در شهرک سازی ها تأکید کرد.

وی با تأکید بر لزوم وجود فشارهای منطقه ای و بین المللی بر رژیم صهیونیستی برای توقف شهرک سازی ها در اراضی اشغالی فلسطینیان گفت: بدون توقف شهرک سازی ها نمی توان انتظار آغاز هیچگونه مذاکره ای برای حل و فصل شدن مسأله فلسطین را داشت.

این مقام اتحادیه عرب ضمن غیرقانونی توصیف کردن اقدام صهیونیستها در گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی، اظهار داشت: این اقدام اسرائیل حاکی از تداوم سیاست یهودی سازی قدس توسط آن است.

گفتنی است، اتحادیه عرب تاکنون هیچ اقدام عملی برای متوقف ساختن شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی انجام نداده و تنها به محکومیت لفظی بسنده کرده است.

