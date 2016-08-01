۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۴۸

برای اولین بار در قزوین؛

کشت نشایی چغندر قند در ۲۳ هکتار از مزارع کشاورزی قزوین انجام شد

قزوین- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کشت نشایی چغندر قند در سطح ۲۳ هکتار از مزارع کشاورزی این استان برا ی اولین بار اجرا شد.

فرزاد خوش اخلاق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح کشت نشایی چغندر قند بصورت ریشه لخت برای اولین بار با همکاری بخش خصوصی در استان عملیاتی شد که به ازای هر هکتار مبلغ ۴۶میلیون ریال هزینه شده که حدود۶۲ درصد از آن بصورت یارانه به زارعین پرداخت می شود.

وی به اهمیت اجرای طرح کشت نشایی چغندر قند اشاره کرد و صرفه جویی در مصرف ۳ الی ۴ نوبت  آبیاری، اجرای کشاورزی پایدار در راستای حفاظت محیط زیست در اثر کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و استفاده از میزان بذر کمتر را از مزایای این طرح  برشمرد.

خوش اخلاق؛ کاهش هزینه وجین و تنک کردن و جلوگیری از تداخل آب آخر غلات با کشت تابستانه و کاهش هزینه مصرف سموم و کودهای شیمیایی را نیز از دیگر مزایای اجرای طرح کشت نشایی چغندر قند برشمرد.

وی تصریح کرد: در سالهای اول اجرای این طرح بدلیل اجرا و انتقال دستی نشاها، هزینه اجای طرح به ۴۶ میلیون ریال به ازای هر هکتار رسیده که در صورت استفاده از ماشین آلات مربوط و کشت نشا بصورت مناسب هزینه بسیار کاهش خواهد یافت.

