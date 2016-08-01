سعید ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایطش برای حضور در مسابقات المپیک ریو گفت: تمرینات بسیار خوبی را طی روزها و هفته های منتهی به اعزام پشت سر گذاشتیم و با انجام برنامه های سرعتی در آستانه سفر به ریو در بهترین شرایط آمادگی جسمانی قرار گرفتیم.

وی به رقبای خود هم اشاره کرد و گفت: اغلب جودوکارانی که در ریو حضور دارند همان حریفانی هستند که پیش از این در رقابتهای مختلف با آنها مبارزه کرده و بیشتر آنها را شکست داده ام و اگر بازنده بودم با اختلاف اندک تاتامی را واگذار کردم.

این عضو تیم ملی جودو افزود: میدان المپیک متفاوت با تورنمنت های قبلی است و هر جودوکاری که از شرایط، بیشترین بهره را به سود خود برده و بر جو سنگین حاکم بر المپیک غلبه کند می تواند نتیجه لازم را کسب کند.

ملایی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه تنها هدفش کسب مدال در المپیک است، ادامه داد: چهار سال شبانه روز در حال تمرین و مسابقه بودم و تورنمنت های زیادی را برای کسب مدال و سهمیه المپیک تجربه کردم. اکنون زمان رسیدن به نتیجه ای مطلوب است و بدون توجه به نام رقبای خود تنها برای کسب پیروزی در هر مبارزه به روی تاتامی می روم و به امید خدا و با دعای خیر مردم با رسیدن به مدال نام خود را در تاریخ جودو ایران ثبت خواهم کرد.

وی به حضور ملک محمدی در تمرینات خود اشاره کرد و گفت: این مربی در سالهای گذشته و زمانی که عضو تیم ملی بود دو دوره در المپیک مبارزه کرده و به خوبی با جو رقابتها آشناست. او در جریان تمرینات من را با شرایط مبارزه در المپیک آشنا کرد و تجربیات خود را به خوبی منتقل کرد.

جودوکار المپیکی ایران در پایان با اشاره به شرایط مالی ملی پوشان هم گفت: این مشکلات در یک ماه اخیر تا حدود زیادی با همت مسئولان حل شد ولی هم من و هم جواد محجوب بدون توجه به حواشی و مشکلاتی از این دست فقط برای گرفتن مزد زحمات چهار ساله خود سخت تلاش کردیم تا با رسیدن به شرایط روحی و روانی مطلوب فقط برای پیروزی و رسیدن به مدال به دیدار رقبای خود برویم.

تیم دو نفره جودو کشورمان بامداد فردا راهی ریو خواهد شد.