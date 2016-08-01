دبیر ستاد ملی هفتمین جشنواره جاده ولایت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان طی حکمی کوروش صبوریان، مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی را به عنوان «دبیر ستاد ملی هفتمین جشنواره فرهنگی، ورزشی رضوی (جاده ولایت ) منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: انتظار می رود با بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت های موجود نسبت به اجرای امور ذیل اهتمام جدی معمول دارید؛

۱-هماهنگی و ایجاد ارتباط مستمر با مدیران ستاد و مدیران استان های طول مسیر جاده ولایت

۲-هماهنگی و برنامه ریزی به منظور برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره فرهنگی، ورزشی رضوی

۳- هماهنگی به منظور برگزاری مراسم استقبال در شهرهای مسیر جاده ولایت با تکیه بر برنامه های فرهنگی

۴-استفاده از ظرفیت هیات های ورزشی باستانی، ورزش همگانی، کونگ فو و هنرهای رزمی در مراسم استقبال

۵- هماهنگی حضور اعضای کاروان در مراسم مذهبی، فرهنگی و بازدید از اماکن متبرکه، تاریخی و فرهنگی

۶- هماهنگی حضور دوندگان استان به منظور همراهی کاروان در طول مسیر استان

۷- هماهنگی به منظور حضور نیروی انتظامی، پلیس راه، آمبولانس، پزشک یار و ... در طول مسیر کاروان در استانها

۸-هماهنگی به منظور پشتیبانی و حضور موثر بسیج ورزشکاران

۹-هماهنگی جهت اطلاع رسانی در سطح استانها از طریق جراید، صدا و سیما، نصب بنر و بیلبورد و ...