روحانی روز ملی کنفدراسیون سوئیس را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تبریک حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای یوهان اشنایدر امان

رییس کنفدراسیون سوییس

تبریکات صمیمانه اینجانب را به مناسبت فرا رسیدن روز ملی کنفدراسیون سوییس پذیرا باشید.

خرسندم که مناسبات دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوییس، در سایه پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های موجود، همواره از روند رو به رشدی برخوردار بوده و سفر جنابعالی به تهران نیز پایه‌های استواری برای تعمیق و گسترش بیش از پیش این همکاری‌ها فراهم آورده است.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و شادکامی مردم سوییس را مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس‌ جمهوری اسلامی ایران