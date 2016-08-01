  1. سیاست
  2. دولت
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۵۳

روحانی روز ملی کنفدراسیون سوئیس را تبریک گفت

روحانی روز ملی کنفدراسیون سوئیس را تبریک گفت

رییس‌ جمهور در پیامی به«یوهان اشنایدر امان» رییس کنفدراسیون سوییس ، روز ملی این کشور را تبریک گفت و از تعمیق و گسترش بیش از پیش همکاری‌های تهران – برن ابراز خرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تبریک حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای یوهان اشنایدر امان

رییس کنفدراسیون سوییس

تبریکات صمیمانه اینجانب را به مناسبت فرا رسیدن روز ملی کنفدراسیون سوییس پذیرا باشید.

خرسندم که مناسبات دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوییس، در سایه پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های موجود، همواره از روند رو به رشدی برخوردار بوده و سفر جنابعالی به تهران نیز پایه‌های استواری برای تعمیق و گسترش بیش از پیش این همکاری‌ها فراهم آورده است.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و شادکامی مردم سوییس را مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس‌ جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 3728521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها