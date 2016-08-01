۱۰ اختراع جدید در سال ۲۰۱۶

خبرگزاری ایسنا نوشت: این سازمانها اکنون فهرستی از 10 فناوری برتر را معرفی کردهاند که سال 2016 یک نقطه عطف در توسعه آنهاست.
نانوحسگرها و اینترنت نانو اشیا
از بدن انسان تا ماشینآلات، نانوحسگرها به بشر اجازه دادهاند تا به ارزیابی، سنجش و تعیین کمیت عملکرد سیستمها بپردازد. اینترنت نانو اشیا این مساله را یک گام به جلوتر برده و این حسگرها را برای ارائه دیدگاهی جامع و متصل از سیستمها، شبکهبندی کرده است.
باتریهای نسل آینده
انرژی تجدیدپذیر در مبارزه بین عرضه و تقاضا گیر کرده است. خوشبختانه، پیشرفت در ذخیره انرژی در باتریهای حاوی ترکیباتی مانند سدیم، آلومینیوم و روی، امکان پشتیبانی از شبکههای برق کوچک را برای تامین انرژی روستاها فراهم کرده است.
زنجیره قالب
زنجیرهٔ قالب (بلاکچین) یک مدل از پایگاه داده توزیع شده است که در ایجاد "بیتکوین" به جهان معرفی شد. این پایگاه داده به صورت مستمر، فهرستی از رکوردها را که هر کدام به گزینههای قبلی فهرست ارجاع میدهند، حفظ میکند و بدین وسیله در مقابله با تضعیف یا بازنگری غیرمجاز تقویت میشود. این فناوری یکی از اخبار بزرگ سال 2016 است.
مواد دو بعدی
اگرچه وقتی پای مواد تک لایه اتمی به میان میآید، گرافن حرف اول را میزند، اما هزینههای کاهش یافته تولید به سایر مواد دو بعدی اجازه ظهور داده که ممکن است در آینده بتوانند در دستگاههای پوشیدنی یا فیلترهای هوا کاربری داشته باشند.
خودروهای خودران
خودروهای کاملا مستقل هنوز راه زیادی تا واقعی شدن دارند اما به گفته مجمع جهانی اقتصاد، خودروهای خودران میتوانند جان انسانها را نجات داده، انتشار آلایندهها را کاهش دهند و در کل، اقتصاد و جامعه را ارتقا بخشند.
اندام روی تراشه
محققان با تولید اندام مصنوعی مینیاتوری میتوانند مکانیزم و رفتار آنها را بدون نیاز به کاربری اندام واقعی در آزمایشگاه مشاهده کنند. اگرچه این فناوری هنوز در مراحل اولیه قرار دارد اما پتانسیل آن برای متحول کردن تحقیقات پزشکی زیستی زیاد است.
سلولهای خورشیدی پروسکایت
این سلولهای خورشیدی جدید از سه مزیت در مقایسه با مواد فتوولتائیک سنتی برخوردار هستند. ساخت این سلولها سادهتر بوده، میتوانند بطور عملی در همه جا بکار گرفته شوند و به شکل بهینهتری نیرو تولید میکنند.
اکوسیستم هوش مصنوعی باز
مدت زیادی طول نخواهد کشید تا دستیارهای دیجیتالی هوشمند اپل و مایکروسافت همچون سیری و کورتانا در زندگی بشر متداولتر شوند. با کمک پردازش زبان طبیعی، الگوریتم آگاهی اجتماعی و افزایش ذخایر دادهها، این رباتهای هوشمند اکنون هوشمندتر هم شدهاند.
اپتوژنتیک
پیشرفتهای اخیر در حوزه اپتوژنتیک که شامل استفاده از نور برای کنترل نورونها در بافت زنده است، دانشمندان را قادر ساخته تا به عمق بیشتری در مغز رسوخ کنند و درمان بیماریهای مغزی را ارتقا ببخشند.
مهندسی متابولیک سیستمها
به گفته این مجمع، دانشمندان اکنون شروع به رمزگشایی از اجزای سازنده زیستشناسی به شیوههایی کردهاند که آنها را قادر ساخته طبیعت را بازسازی کرده و مواد شیمیایی تجزیهپذیر بدست آمده از گیاهان را جایگزین سوخت فسیلی کنند.
مجمع جهانی اقتصاد و مجله Scientific American با در نظر گرفتن معیارهایی همچون ارتقای زندگی، تحول صنعت و حفظ سیاره، به معرفی بزرگترین دستاوردهای فناورانه سال ۲۰۱۶ پرداختند.
