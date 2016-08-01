قادر میزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، پس از بازگشت از تور بین المللی چین هایلک گفت: این مسابقات رقابتهای خوبی بود و برای آمادگی قبل از المپیک خوب بود. هرچند شرایط تور با رقابتهای المپیک فرق دارد اما روزهای آخر این تور مسافت ها زیاد طولانی نبود و خیلی برای ما مشکل نبود.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا به خاطر دوری مسافت چین و سپس سفر به برزیل، مستقیم راهی ریو نشدید؟ تاکید کرد: این مسئله خیلی بد است. خیلی تلاش شد که به طور مستقیم از چین راهی برزیل شویم اما نشد. اگر این اتفاق می افتاد خیلی خوب بود. ما الان در یک اختلاف ۷ ساعته با چین به ایران آمدیم و با یک ترانسفر طولانی در حالی به برزیل می رسیم که باز هم شاهد یک اختلاف ساعت ۷ تا ۸ ساعته با ایران هستیم. این مسیر و تغییر ساعت باعث شده تا خستگی مان دو برابر شود. امیدوارم مشکلی نداشته باشیم و بتوانیم در چند روز باقیمانده در ریو به آمادگی قبل از مسابقات برسیم.

رکابزن المپیکی ایران در خصوص اعلام اسامی دوچرخه سواران در روزهای اول تور و حواشی بوجود آمده هم گفت: مسئولیت فنی تیم شهرداری تبریز با من بود. تلاش کردم این مسئله حاشیه درست نکند تا آنجا که شد مسائل را حل کردم. حتی نامه ای به فدراسیون برای انصراف از المپیک نوشتم تا از حواشی جلوگیری کنم و در عین حال انسجام تیمی تیم شهرداری تبریز که در تور چین بود را حفظ کنم اما فدراسیون مخالفت کرد.

وی در خصوص بازیهای المپیک هم خاطر نشان کرد: شرایط تیم خوب است و امیدوارم بتوانیم در این مدت باقیمانده به آمادگی قبل مسابقه رسیده و شاهد کسب نتایج مثبتی در ریو برای رکابزنان باشیم. این وسط فقط خستگی برای ما مانده که امیدوارم رفع شود.

عضو تیم ملی دوچرخه سواری ایران در المپیک در خصوص انتخاب رکابزن کشورمان در ماده تایم تریل در ریو هم گفت: نمی دانم مسئولین بین من و گودرزی کدام را انتخاب می کنند. برای من فرقی نمی کند. از سن من گذشته است که بخواهم نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشم. هرچه مسئولین صلاح بدانند مطمئنا بهترین تصمیم است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که در تور چین شاهد برخورد رکابزنان در دو مرحله بودیم و آیا این مسئله باعث آسیب دوچرخه سواران المپیکی نشده است؟ گفت: تصادف جز لاینفک دوچرخه سواری است. خوشبختانه من، معظمی و پورسیدی حواس‌مان به این مسئله بود و تلاش می کردیم از حواشی به دور باشیم و خود را در مسیرها حفظ می کردیم. در هر دو این مراحل تور در مسیر رکابزنان اصلی نبودیم و اتفاقی برای ما نیفتاد.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان با ترکیب قادر میزبانی، آروین معظمی گودرزی و میرصمد پورسیدی بامداد امروز راهی ریو برزیل شد. رکابزنان در ماده استقامت جاده و یک نفر در ماده تایم تریل در بازیهای المپیک شرکت می کنند.