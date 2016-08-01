مظلومیت فرهنگ کتابخوانی در استان کردستان باید رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی شامگاه یکشنبه در هشتادو سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی ضمن تشکر از تمامی مجموعه هایی که در برگزاری برنامه های دهه کرامت و بیرق گردانی رضوی در سال گذشته تلاش کردند، گفت: ورود خدام حرم مطهر رضوی به استان کردستان و بیرق گردانی پرچم بارگاه مطهر امام رضا(ع) شور و نشاط و تحرک اجتماعی خاصی را در استان ایجاد کرد وموجب تغیر نگاه ها به استان شد.

وی عنوان کرد: مودت به اهل بیت در سایه عمل است و کسانی که به اهل بیت نبی مکرم اسلام(ص) عشق می ورزند اقدامات مفید وموثری انجام می دهند زیرا شخیصت امام رضا(ع) و خواهر مکرمه ایشان برای مردم ایران جایگاه والایی دارد.

وی با اشاره به اینکه انعکاس خبری حضور خدام حرم مطهر رضوی در استان فرهنگی کردستان بازتاب ویژه ای در کل کشور داشت، بیان کرد: این مهم باعث تقویت هر چه بیشتر وحدت و فرهنگ اسلامی در مردم ما شد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: مجموعه اقدامات فرهنگی دهه کرامت یک کار جمعی است و همه مجموعه ها وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند و این کار گسترده اثرات فرهنگی خاصی دارد.

آیت الله حسینی شاهرودی عنوان کرد: شروع نشدن پروژه کتابخانه مرکزی برای استان یک درد است و این موضوع باید بصورت جدی پیگیری شود و مطالعات اولیه آن سریعتر انجام شود زیرا این مجموعه ها که زیرساخت های عمومی فرهنگ جامعه محسوب می شود از نیازهای اساسی استان است.

وی گفت: ایجاد کتابخانه مرکزی بسترهای ساخت وساز آن بارها و بارها مورد توجه قرار گرفته و نیازمند یک عزم جدی ملی و استانی است و امید است سازمان مدیریت و برنامه ریزی در برنامه ششم خود بودجه خاصی رابه این موضوع اختصاص دهد.

وی افزود: همه مجموعه ها تلاش کنند که مظلومیت فرهنگ کتابخانی در استان رفع شود و پروژه کتابخانه مرکزی یک نیاز جدی برای استان است.

آیت الله حسینی شاهرودی ادامه داد: لازم است در جلسه ای جداگانه شیوه های مختلف افزایش فرهنگ کتابخانی پیگیری شود و شرایطی که در باب فرهنگ داریم چندان مناسب نیست زیرا غربی ها به سبک نرم در حال تغیر فرهنگ ما هستند.

وی افزود: اگر مقایسه اندکی بین شاخص های کنونی با بسیاری از شاخص های ۱۰ سال پیش داشته باشیم درمی یابیم که چه تغیراتی ایجاد شده و بسیاری از این شاخص ها از بین رفته است.