زلزله بامداد دوشنبه در رامیان خسارتی نداشت

صادقعلی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت یک و ۱۲ دقیقه و ۱۰ ثانیه شب گذشته زلزله ای با شدت ۳.۵ ریشتر شهرستان رامیان را لرزاند که خوشبختانه هیچ خسارتی تا به اکنون نداشته است.

وی ادامه داد: این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست و حتی در شهرهای مجوار یعنی گنبدکاووس و آزادشهر نیز احساس شد.

مقدم با بیان اینکه تا به اکنون هیچ گزارشی مبنی بر خسارت این زلزله به ما گزارش نشده است، افزود: ساعت دو بامداد امروز طی تماس تلفنی با مسئولین شهرستان رامیان داشته ایم که آنها خسارتی را به ما اعلام و گزارش نکرده اند و خوشبختانه این زلزله آسیبی به مردم وارد نکرده است.

مطابق برآورد اولیه موسسه ژئوفیزیک تهران این زمین لرزه به عرض و طول جغرافیایی ۳۷.۰۴۹ و ۵۵.۰۹۸ بوده است.