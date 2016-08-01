محمدرضا مروارید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال های اخیر تلاش های دامنه داری برای سهولت در اعزام زائران از مرز بین المللی مهران صورت گرفت و سال به سال نیز روز تردد با مشکلات کمتری روبرو می شود ولی به هر حال تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تمام توان خود را برای رفع مشکلات بکار بگیریم.

وی مهمترین مسئله را فقر استان در زیر زیرساخت ها بویژه در حوزه راه های ارتباطی دانست و افزود: سال گذشته با تزریق اعتبارات ملی توانستیم بخشی از مسیر ایلام به مهران را بهسازی و تعریض کنیم و در مدت باقیمانده تا اربعین امسال نیز باید تلاش شود تا ضمن رفع نقاط حادثه ساز شرایط را برای تردد خودروها و کاهش حوادث احتمالی فراهم آوریم.

استاندار ایلام ادامه داد: محور صالح آباد تا مهران به مناقصه گذاشته شده و تا هفته آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شود و سازمان راهداری نیز اجرای عملیات آسفالت ۲۵ کیلومتر از این مسیر را متقبل شده است.

مروارید گفت: تجربیات بسیاری خوبی در نتیجه اعزام زائران نصیب مردم و مسئولان استان شده و بدون شک امسال با مشکلات کمتری روبرو خواهیم بود.

وی با اشاره به تعیین سه استان به عنوان معین ایلام در تامین امکانات مورد نیاز ایام اربعین یادآور شد: این موضوع از یک مسئله ملی فراتر رفته و دارای ابعاد بین المللی است و با همراهی تمامی مردم و مسئولان امسال نیز شاهد برگزاری باشکوه این کنگره عظیم شیعیان خواهیم بود.

استاندار ایلام اظهار داشت: در صورتیکه شرایط برای اعزام زائران از مرز چیلات فراهم شود، ضمن کاهش بار ترافیکی شهر مهران و افزایش دسترسی ها تردد خودروها نیز با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.