۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۰۹

تلفات انفجار «الکراده» بغداد به ۳۲۴ شهید افزایش یافت

وزارت بهداشت عراق از افزایش تلفات انفجار انتحاری الکراده به ۳۲۴ شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «عدیله محمود» وزیر بهداشت عراق اظهار داشت: تلفات انفجار انتحاری در منطقه الکراده بغداد که سوم جولای رخ داد به ۳۲۴ شهید افزایش یافت.

وزارت بهداشت عراق پیش از این در تاریخ هفتم جولای اعلام کرده بود که شمار قربانیان بالغ بر ۲۹۲ نفر است اما پس از اینکه ثابت شد افراد مفقود شده نیز جزء شهدای این انفجار هستند آمار قربانیان افزایش یافت.

گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار الکراده بغداد را که از زمان سقوط رژیم صدام خونین ترین حادثه تروریستی محسوب می شود را برعهده گرفته است.

سمیه خمارباقی

