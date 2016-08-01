گفتگوهای ایران و اروپا برای آغاز همکاری گمرکی

به گزارش خبرگزاری مهر، این هیأت به سرپرستی «اریک مامر»، مدیر اداره رقابتپذیری اتحادیه اروپا و ۹ تن از مدیران اقتصادی اتحادیه مزبور ازجمله خوزه لوئیس فرناندز رانز مدیر گمرک و مالیات اتحادیه اروپا (TAXUD) پیش از این دیدار با مسئولان سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایهگذاری و بانک مرکزی کشورمان نیز ملاقات کرده بود.
در این دیدار سید محمود بهشتیان مشاور عالی رئیسکل گمرک ایران به معرفی ساختار، ویژگیها و شرح وظایف و فعالیتهای گمرک ایران و عضویت آن در سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی گمرکی نظیر سیستم هماهنگ شده (HS)، کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو(RKC)، پرداخت و درخصوص قوانین و مقررات گمرکی کشورمان که منطبق بر مقررات بینالمللی گمرکی است توضیحاتی داد.
سپس مدیر اداره رقابتپذیری اتحادیه اروپا ضمن اعلام آمادگی برای گسترش همکاریها بین ایران و اتحادیه اروپا در تمام زمینهها ازجمله امور گمرکی، از طرف ایرانی خواست اولویتهای خود را جهت همکاری بیان کند. وی افزود: سفر هیأت اتحادیه اروپا در ادامه دیدار ماه آوریل خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و هیأت ۷ نفر همراه وی از تهران است.
در ادامه مشاور عالی رئیسکل گمرک کشورمان با اشاره به دستاوردها و توانمندیهای گمرک ایران در زمینه پیادهسازی توصیههای سازمان جهانی گمرک و نیز در حوزه مدیریت ریسک و گمرک دیجیتال، بر لزوم نهاییسازی و امضای سند موافقتنامه همکاریهای گمرکی فیمابین دو طرف تأکید کردکه با استقبال رئیس هیأت اتحادیه اروپا روبهرو شد.
مدیر اداره رقابتپذیری اتحادیه اروپا ضمن استقبال از نهایی کردن سند همکاری گمرکی، از طرف اتحادیه اروپا فرناندز را به عنوان رابط پیگیری این موضوع معرفی و از طرف ایرانی خواست تا رابط خود را تعیین کند.
قاسمی کارشناس ارشد دفتر همکاریهای بینالملل هم به تشریح تعداد اسناد همکاری گمرکی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ذکر نوع سند اعم از یادداشت تفاهم یا موافقتنامه و سابقه آنها پرداخت و با اشاره به عدم استقبال کشورهای اتحادیه اروپا از انعقاد موافقتنامههای جدید همکاری گمرکی با ایران با استدلال لزوم تبعیت از قوانین گمرکی اتحادیه، از طرف مقابل خواست اقدامات مورد نیاز برای تحقق امضای موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی با اتحادیه گمرکی اروپا را مشخص و آغاز نماید تا بتوان با تسری آن به کشورهای عضو، زمینه تسهیل تجارت بین ایران و این کشورها را فراهم کرد.
فرناندز با تشریح اینکه بخش اعظمی از اسناد گمرکی، بدون هماهنگی اتحادیه اروپا قابلیت تبادل با طرف ایرانی را ندارند، اعلام کرد: برای شروع همکاریها، طرف ایرانی باید نامه رسمی مبنی بر درخواست آغاز مذاکرات جهت نهاییسازی موافقتنامه همکاری را با عنوان مدیرکل گمرک و مالیات اتحادیه گمرکی اروپا و ذکر اولویتها و زمینههای مورد نظر جهت همکاری ارسال نماید تا فرایند توسعه همکاریها کلید زده شود.
قاسمی در پاسخ به پرسشی درخصوص سطح مکانیزه شدن رویههای گمرکی، تاریخچه و شرح مختصری از روند اجرای سامانه جامع امور گمرکی و مکانیزاسیون فرآیندهای گمرکی در راستای توصیههای سازمان جهانی گمرک در برنامه پیکارد و همچنین سامانه هوشمند ترانزیت و نتایج حاصله از پیادهسازی این سامانهها را ارائه کرد که با استقبال فرناندز و ابراز تمایل وی برای بازدید از سامانه مواجه شد.
برخی زمینههای همکاری از جمله برگزاری دورههای آموزشی مشترک، کمکهای فنی در مسائل مرتبط با گمرک، بحث فعالان مجاز اقتصادی و تبادل الکترونیک اطلاعات در این دیدار مورد تأکید قرار گرفت. همکاری در زمینه تجهیزات مکانیزه بازرسی مانند دستگاههای ایکس-ری کانتینری و دستگاههای آشکارساز مواد مخدر و منفجره و نیز سگهای موادیاب از دیگر موارد مطرح شده توسط هیأت ایرانی در این دیدار بود.
شایان ذکر است که معاونین و کارشناسان دفتر همکاریهای بینالملل گمرک ایران و نمایندگان وزارت امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار حضور داشتند.
گفتنی است؛ فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی بازگشت هیئت اقتصادی و گمرکی اتحادیه اروپا از تهران با صدور بیانیهای از الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت حمایت کرد. ایران حدود ۲۰ سال است که خواهان عضویت در سازمان جهانی تجارت است و هماکنون بهعنوان عضو ناظر در جلسات این سازمان شرکت میکند.
