آغاز عملیات احداث کتابخانه مرکزی سنندج با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرنگارمهر، اسماعیل احمدی شامگاه یکشنبه در نشست شورای عمومی استان در سنندج از آغاز عملیات احداث کتابخانه مرکزی سنندج با اعتبار بیش از ۲۰ میلیارد ریال در آینده ای نزدیک خبرداد و گفت: تاکنون زمین مورد نیاز آن مشخص شده و نقشه و مجوزهای دیگر احداث این کتابخانه تهیه شده است.

وی عنوان کرد: با بهره برداری از این کتابخانه مرکزی ضمن بهره مندی پژوهشگران و محققان از مزایای یک کتابخانه مرکزی در استان، سرانه فضای کتابخانه ای کردستان نیز به ۲/۶ مترمربع افزایش پیدا می کند.

وی بیان کرد: براساس معیارهای بین المللی درجه بندی،هیچ کدام از کتابخانه های استان دارای درجه های یک تا سه نیستند ولی از مجموع کتابخانه های استان چهار کتابخانه دارای درجه چهار هستند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان ادامه داد: در استان کردستان ۸۰ باب کتابخانه عمومی و مشارکتی با بیش از ۸۰۰ هزار جلد کتاب فعالیت می کنند که از این تعداد ۱۳ کتابخانه در مناطق روستایی این استان قرار دارد.

احمدی با اشاره به برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در استان نیز گفت: این مسابقه در سه بخش کودکان، نوجوانان و بزرگسالان و با توزیع بیش از ۵۰ هزار جلد کتاب ویژه هر بخش در دهه کرامت برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان دراین نشست با اشاره به اینکه پروژه احداث کتابخانه مرکزی سنندج یکی از نیازهای اساسی فرهنگی در استان است، گفت: عملیات احداث این کتابخانه از مدتی قبل آغاز شده ولی به دلیل کمبود اعتبارات متوقف شده است.

حجت الاسلام رحیم جعفری عنوان کرد: نیاز است برای شروع مجدد پروژه مذکور اعتبارات ملی و استانی بیشتری اختصاص داده شود و مسئولان دستگاه های اجرایی هم در این رابطه تلاش بیشتری کنند.

وی اظهارداشت: احداث کتابخانه مرکزی در کردستان و قابلیت های ویژه آن می تواند نقش بسیار مهمی در حفظ و نگهداری منابع علمی، تاریخی و ادبی و نسخ خطی این منطقه داشته باشد.

وی افزود: برای احداث کتابخانه مرکزی سنندج یک قطعه زمین به مساحت بیش از هفت هزار مترمربع انتخاب شده که در مرحله انتقال سند به نهاد کتابخانه های عمومی قرار دارد.