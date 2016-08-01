اجرای خط انتقال و پست ۶۳ کیلو ولت دوم در شهرک صنعتی کاسپین

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خانپور صبح دوشنبه در جلسه بررسی تامین برق شهرکها و نواحی صنعتی استان که با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان در دفتر شرکت شهرکهای صنعتی استان برگزار شد اظهار کرد: با توجه به مشکل اساسی تامین برق واحدهای صنعتی تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی استان موضوع احداث احداث پست برق دائم ۲۰/۶۳ کیلو ولت دوم شهرک صنعتی کاسپین و احداث پست برق دائم ۳۰/۶۳ کیلو ولت شهرک صنعتی خرمدشت بررسی و برنامه زمانبندی اجرای طرحها مشخص شده است.

وی با اشاره به احداث نیروگاههای برق مولد مقیاس کوچک گفت: در راستای سیاست‌های حمایتی دولت و برای تامین برق پایدار و مطمئن واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نسبت به استقرار چندین واحد نیروگاه مقیاس کوچک اقدام شده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تصریح کرد: تاکنون ۱۸ نیروگاه با ظرفیت تولید بیش از ۷۰ مگاوات به متقاضیان در شهرکها و نواحی صنعتی استان واگذار شده که در حال حاضر دو نیروگاه با ظرفیت ۱۳ مگاوات به بهره برداری رسید و بقیه این نیروگاهها در مرحله ساخت وساز و یا خرید دستگاه هستند.

خانپور با اشاره به میزان زمین واگذار شده به این بخش اظهار داشت: تاکنون ۱۷ هزار متر مربع زمین در شهرکهای صنعتی کاسپین، آبیک، لیا، حیدریه، آراسنج، خرمدشت، اسفرورین و دانسفهان به متقاضیان احداث نیروگاه مولدهای مقیاس کوچک واگذار شده است.

وی افزایش بهره وری، کاهش آلودگی محیط زیست، استفاده از سوخت طبیعی گاز و همچنین افزایش پایداری شبکه برق را از جمله مهم‌ترین مزیت‌های احداث این نیروگاه‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دانست.