عبادالله کامکار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود ظرفیتی عظیم همچون منطقه ویژه اقتصادی پیام در استان البرز، اظهار کرد: ایجاد خط ریلی در این منطقه به نوعی حلقه تکمیلی بندر خشک و ترانزیت اداری را به همراه خواهد داشت.

وی ایجاد خط ریلی را یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت استان البرز دانست و افزود: با تحقق این مهم توسعه صادرات در البرز بیش از گذشته نمود پیدا می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز ضمن اعلام اینکه عدم شناخت کافی تولیدکنندگان استان نسبت به گمرک سبب شده این بخش مورد غفلت واقع شود، خاطرنشان کرد: باید زمینه این آشنایی فراهم شود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان البرز و اینکه این منطقه به سبب قرار گرفتن در مسیر محورهای مواصلاتی سایر استان ها از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: با داشتن خط ریلی راه آهن به راحتی می توان از این حلقه کامل و ظرفیت بالا استفاده کنیم.

کامکار با تاکید بر اینکه درصدد هستیم بر اساس سیاست های آینده خط ریلی راه آهن را در منطقه ویژه اقتصادی پیام داشته باشیم، گفت: باید از ظرفیت های موجود نهایت استفاده را برد.

اجرایی شدن ۲۱۱ مصوبه کارگروه رفع موانع تولید البرز

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز در بخش دیگر سخنان خود به عملکرد کارگروه رفع موانع تولید استان اشاره کرد و گفت: هفته ای دو جلسه با حضور سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی همچنین استاندار البرز به منظور رفع مشکلات این بخش برگزار می شود.

وی بیان کرد: استاندار البرز با حضور در واحدهای تولیدی برای رفع مشکلات این حوزه با جدیت وارد عمل می شود.

کامکار در پایان با بیان اینکه سال ۹۴ بیش از ۳۲۳ مصوبه در کارگروه رفع موانع تولید به تصویب رسید که از این میزان ۲۱۱ مصوبه اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: ۱۱۰ مصوبه دیگر نیز در دست انجام است.