۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۵

فایل صوتی؛

سهروردی منطق و تهذیب را باهم جمع کرده است

صوت سخنرانی حجت الاسلام خسروپناه با موضوع «روش شناسی حکمت اشراق» در روز بزرگداشت شیخ اشراق را می توانید در ادامه دریافت کنید.

دریافت 6 MB

در بخشی از این فایل صوتی آمده است: «روش سهروردی به این شرح است که شکاکیت مطلق را نفی می کند (یعنی سوفسطائیان را کنار می گذارد)، به سلوک تمسک و با کمک بدیهیات، حس و عقل حقایق شهودی را مدلل می کند. توصیه شیخ اشراق به همراهان خود این است که برای رسیدن به طریقت و شهود مطالب فلسفی را به گونه ای مشایی فرا بگیرند، نسبت به نور معرفت الهی عشق بورزند و ۴۰ روز ریاضت بکشند.»

