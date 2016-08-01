سهروردی منطق و تهذیب را باهم جمع کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، صوت سخنرانی حجت الاسلام خسروپناه با موضوع «روش شناسی حکمت اشراق» در روز بزرگداشت شیخ اشراق را می توانید از لینک بالا دریافت کنید.

در بخشی از این فایل صوتی آمده است: «روش سهروردی به این شرح است که شکاکیت مطلق را نفی می کند (یعنی سوفسطائیان را کنار می گذارد)، به سلوک تمسک و با کمک بدیهیات، حس و عقل حقایق شهودی را مدلل می کند. توصیه شیخ اشراق به همراهان خود این است که برای رسیدن به طریقت و شهود مطالب فلسفی را به گونه ای مشایی فرا بگیرند، نسبت به نور معرفت الهی عشق بورزند و ۴۰ روز ریاضت بکشند.»