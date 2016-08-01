  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۳

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور:

ایجاد ۷۰ هزار شغل در دستور کار بسیج سازندگی است

ایجاد ۷۰ هزار شغل در دستور کار بسیج سازندگی است

بهشهر- رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: ایجاد ۷۰ هزار شغل در کشور در دستور کار بسیج سازندگی است که امیدواریم با برنامه‌ریزی منسجم محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمان غلامی یکشنبه‌شب در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی در بهشهر در جمع خبرنگاران افزود: با استفاده از برنامه‌ریزی و ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی، حداقل ۴۰ هزار واحد کوچک را در کل کشور ایجاد می‌کنیم.

وی تقویت و ایجاد قطب‌های صنایع تبدیلی را ازجمله برنامه‌های مهم بسیج سازندگی اعلام کرد و گفت: برنامه‌ریزی و سیاست‌های کلی این سازمان در برنامه سال ۹۵ تقویت ایجاد قطب‌های صنایع تبدیلی است تا ضایعات محصولات تبدیلی به حداقل ممکن برسد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: براساس بررسی‌های انجام‌شده، محصولات باغی ۳۰ درصد ضایعات دارد و مردم متضرر می‌شوند و بر همین اساس طرح لازم است که در این حوزه کارهایی صورت گیرد.

غلامی افزود: برنامه مهم ما در سال جاری این است که هر شهر قطب تولید محصولات خود شود و در هر شهر و مکان، یک محصول مخصوص آن شهرستان معرفی و برندسازی شود.

وی به یکی از محصولات شاخص شهرستان بهشهر اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود ۱۳ هزار هکتار باغ انار وحشی و کشاورزی در شهرستان بهشهر، محصول انار به‌وفور یافت می‌شود اما بسته‌بندی و صنایع تبدیلی وجود ندارد تا با کاهش ضایعات برای آن برند سازی شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: با ایجاد صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و برندها را ایجاد می‌کنیم و محصولات ما به‌جای خام فروشی با یک ارزش‌افزوده‌ای دیگر در بازار به فروش می‌رسد و در شهرستان بهشهر براساس بررسی‌های انجام‌شده، رب انار می‌تواند به‌عنوان یک کالای مهم به فروش برسد.

غلامی همچنین با اشاره به استان مازندران و ظرفیت‌های مختلف این استان، یادآور شد: از ۷۰ هزار شغل کشور، ۵ هزار شغل در مازندران ایجاد می‌شود که درمجموع برای استان مازندران ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد ۵ هزار شغل پیش‌بینی‌شده است.

وی گفت: امسال تلاش داریم تا در راستای ایجاد صنایع تبدیلی باهدف کاهش ضایعات و معرفی یک محصول در هر شهرستان کارکنیم و زمینه‌ای را فراهم کنیم تا در هر محله و شهر با ایجاد واحدهای کوچک و تکثیر محلی آن‌ها، شهر قطب تولید محصولات خودشان شود.

کد مطلب 3728573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها