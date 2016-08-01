ایجاد ۷۰ هزار شغل در دستور کار بسیج سازندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمان غلامی یکشنبهشب در حاشیه جلسه اقتصاد مقاومتی در بهشهر در جمع خبرنگاران افزود: با استفاده از برنامهریزی و ایجاد فرصتهای شغلی در حوزه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی، حداقل ۴۰ هزار واحد کوچک را در کل کشور ایجاد میکنیم.
وی تقویت و ایجاد قطبهای صنایع تبدیلی را ازجمله برنامههای مهم بسیج سازندگی اعلام کرد و گفت: برنامهریزی و سیاستهای کلی این سازمان در برنامه سال ۹۵ تقویت ایجاد قطبهای صنایع تبدیلی است تا ضایعات محصولات تبدیلی به حداقل ممکن برسد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: براساس بررسیهای انجامشده، محصولات باغی ۳۰ درصد ضایعات دارد و مردم متضرر میشوند و بر همین اساس طرح لازم است که در این حوزه کارهایی صورت گیرد.
غلامی افزود: برنامه مهم ما در سال جاری این است که هر شهر قطب تولید محصولات خود شود و در هر شهر و مکان، یک محصول مخصوص آن شهرستان معرفی و برندسازی شود.
وی به یکی از محصولات شاخص شهرستان بهشهر اشاره کرد و گفت: با توجه به وجود ۱۳ هزار هکتار باغ انار وحشی و کشاورزی در شهرستان بهشهر، محصول انار بهوفور یافت میشود اما بستهبندی و صنایع تبدیلی وجود ندارد تا با کاهش ضایعات برای آن برند سازی شود.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: با ایجاد صنایع تبدیلی، بستهبندی و برندها را ایجاد میکنیم و محصولات ما بهجای خام فروشی با یک ارزشافزودهای دیگر در بازار به فروش میرسد و در شهرستان بهشهر براساس بررسیهای انجامشده، رب انار میتواند بهعنوان یک کالای مهم به فروش برسد.
غلامی همچنین با اشاره به استان مازندران و ظرفیتهای مختلف این استان، یادآور شد: از ۷۰ هزار شغل کشور، ۵ هزار شغل در مازندران ایجاد میشود که درمجموع برای استان مازندران ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد ۵ هزار شغل پیشبینیشده است.
وی گفت: امسال تلاش داریم تا در راستای ایجاد صنایع تبدیلی باهدف کاهش ضایعات و معرفی یک محصول در هر شهرستان کارکنیم و زمینهای را فراهم کنیم تا در هر محله و شهر با ایجاد واحدهای کوچک و تکثیر محلی آنها، شهر قطب تولید محصولات خودشان شود.
