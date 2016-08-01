۲۱۰۰ دفترچه ثبت ساعت رانندگان متخلف بایگانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ ابراهیم وهاب‌زاده توضیح داد: طبق توضیحات سرهنگ وهاب زاده، در سه ماهه اول امسال نزدیک به ۲۱۰۰ دفترچه رانندگان متخلف ضبط و بایگانی شده که از این تعداد، حدود ۵۰۰ مورد مربوط به تخلفات حادثه‌ساز بوده است.

این مقام ارشد پلیس‌راه راهور ناجا با توضیح این موضوع که بیشترین آمار ضبط دفترچه‌های راننده‌های اتوبوس مربوط به تخلفات حادثه‌ساز و همینطور عدم ثبت ساعت در پاسگاه مسیر (هرکدام حدود ۵۰۰ مورد) بوده است، به تخلفات دیگر اشاره کرد و گفت: بعد از این دو مورد، رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر و روان گردان یا مشروبات الکلی، باعث ضبط حدود ۱۵۰ دفترچه در این سه ماه شده است.

به گفته وی، عدم استفاده از کمربند ایمنی با حدود ۱۳۰ مورد و رانندگی بیش از زمان مقرر در شبانه‌روز با ۱۲۰ مورد، در رده بعدی تخلفاتی قرار گرفته که رانندگان اتوبوس را موقتا از تردد و رانندگی محروم کرده است.

طبق توضیحات سرهنگ وهاب زاده، مقصر بودن در تصادف جرحی یا فوتی با بیش از ۴۰ مورد، خرابی دستگاه سرعت‌نگار با ۳۶ مورد، کسب حد نصاب نمرات منفی در گواهینامه رانندگان با حدود ۲۰ مورد در رده‌های بعدی تخلفاتی قرار داشته‌اند که منجر به ضبط و بایگانی دفترچه ثبت ساعت رانندگان اتوبوس شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفترچه ثبت ساعت رانندگان یکی از مهمترین ابزارهای کنترلی است که به منظور افزایش ضریب ایمنی، جلوگیری از تخلفات و نظم بیشتر در وسایل نقلیه مسافربری مورد استفاده قرار می گیرد. صدور و کنترل دفترچه ثبت ساعت رانندگان در اختیار پلیس‌راه قرار دارد و در دو رنگ صادر می شود. دفترچه با جلد آبی، به صورت اولیه برای رانندگان صادر می شود. همچنین برای رانندگانی که صفحه تخلفات دفترچه آنها فاقد تخلفات حادثه ساز یا تصادفات منجر به فوت یا جرح باشد، صادر می شود.

دفترچه جلد قرمز، برای رانندگانی که در صفحه تخلفات آنها تکرار تخلفات یا تصادفات منجر به فوت یا جرح (که در آن راننده مقصر باشد) و رانندگانی که تست اعتیاد آنها مثبت بوده است درج شده باشد، صادر می شود.

دفترچه ثبت ساعت دو نوع است: درجه یک ویژه رانندگی با وسایل نقلیه مسافربری با ظرفیت ۲۷ نفر و بیشتر برای ناوگان اتوبوسرانی (ویژه دارندگان گواهینامه پایه یک). درجه دو، ویژه رانندگی با وسایل نقلیه مسافربری با ظرفیت حداکثر ۲۶ نفر ویژه رانندگان سواری کرایه و مینی‌بوس‌ها (دارندگان گواهینامه پایه دوم).