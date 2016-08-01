قادری مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی «امید قادری» را به عنوان مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه منصوب کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر امید قادری

نظر به مراتب تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ بعنوان «مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه» منصوب می‌گردید. با عنایت به عزم دولت تدبیر و امید بر نهادینه‌سازی و توسعه مبانی رفاه اجتماعی و خدمت‌رسانی پایدار و عزت مدار به آحاد ملت شریف ایران به ویژه جامعه هدف معزز سازمان بهزیستی، انتظار می‌رود حداکثر ظرفیت و توان خویش و کارکنان آن مجموعه را در راستای تحقق اهداف عالیه سازمان با اولویت محورهای ذیل بکار بندید:

مدیریت بهینه سرمایه‌های انسانی و بهره‌مندی از توان و همراهی تمامی کارشناسان و کارکنان صدیق، توانمند و سخت‌کوش جهت نیل به اهداف مقرر

تلاش در راستای نهادینه‌سازی، تقویت و توسعه اخلاق و رفتار حرفه‌ای و ترویج نگرش تخصصی به مسائل با رعایت اصول قانونمداری و اعتدال

ظرفیت‌سازی مستمر در راستای معرفی هدفمند خدمات سازمان و توسعه سهم مشارکتهای مردمی در ابعاد مختلف مادی و معنوی و ترویج مفهوم مسئولیت اجتماعی تمامی اقشار حقیقی و حقوقی درخصوص توسعه رفاه اجتماعی

تعهد و التزام به بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت سطح خدمات تخصصی سازمان در حیطه‌های توانبخشی، پیشگیری و ...

آسیب‌شناسی، اولویت‌بندی و تمرکز بر حل مسائل و مشکلات ویژه منطقه با رویکرد بومی

تلاش و توجه ویژه درخصوص ارتقاء سلامت اداری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد احتمالی اقتصادی، اجتماعی در سطح استان و صیانت از حقوق مردم

اهتمام ویژه در راستای استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد با در نظر گرفتن برنامه های راهبردی، عملیاتی و توسعه سازمان و تکالیف و ماموریتهای محوله

ارتباط موثر، دو جانبه و فعال با واحدهای راهبردی و سیاستگذار ستادی

امید است با اتکال به خداوند باریتعالی، در سایه‌سار عنایات حضرت بقیه‌ا...الاعظم(ارواحناله‌الفدا)، رهبری عالمانه مقام معظم رهبری و تأسی از تدابیر امیدبخش دولت محترم، توفیق روزافزون در خدمت‌رسانی به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشید.