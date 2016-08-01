به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سعادت طلب شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به روند پیگیری پروژه‌های عمرانی در شهر قم اظهار داشت: یک سال آینده پروژه‌هایی که از سه سال پیش در شورای چهارم کلید خورده بودند به اتمام می‌رسند و این موضوع انقلابی در شهر قم از لحاظ تأمین زیرساخت‌های عمرانی به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به ویژگی پروژه‌هایی که در این مدت پیگیری شد، گفت: برخی از این شوارع در معرض دید مردم نبود و مردم از آن اطلاع نداشتند اما کارشناسان آن‌ها را پیدا کرده و برای تکمیل رینگ‌های ترافیکی شهر استفاده کردند.

به گفته رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم، تکمیل این شوارع جانبی در شهر قم که شاید چندان در معرض دید مردم نباشد، موجب کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر خواهد شد که این موضوع در یک سال آینده برای مردم محسوس خواهد بود.

بلوار مرجعیت، بلوار فردوسی، خیابان شهید کریمی، خیابان شهید کریمی و ... از جمله معابری هستند که به عقیده وی وقتی بازگشایی شوند، انقلابی در زیرساخت‌های عمرانی در قم ایجاد خواهند کرد.

سعادت طلب با اشاره به اهمیت و گستردگی معضل ترافیک در قم گفت: با اجرای این پروژه‌ها در سال آینده شاهد رفع اثر مشکلات ترافیکی شهر قم خواهیم بود.