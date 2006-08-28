متن كامل نامه رئيس جمهوري اسلامي ايران به صدراعظم آلمان

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در پي انتشار بخش هايي از نامه دكتر احمدي نژاد به آنجلا مركل توسط خبرگزاري رويترز از مبداء لندن ،‌ متن كامل اين نامه ازسوي نهاد رياست جمهوري ايران منتشر شد.

متن كامل اين نامه بدين شرح است:

بسم الله الرحمن و الرحيم

سركار خانم آنجلا مركل صدر اعظم محترم جمهوري فدرال آلمان



سلام هاي گرم مرا پذيرا باشيد ؛ شايد اگر آلمان منشاء تحولات بزرگ در علم ، فلسفه ، ادبيات ، هنر و سياست نبود. و اگر نمي توانست نقش مهم تري در تاثير گذاري مثبت در تعاملات بين المللي و گسترش صلح داشته باشد . همچنين ؛ اگر تداوم يك اراده قوي در بعضي قدرتهاي جهاني و گروههاي خاص كه همواره كشور بزرگ آلمــان را شكست خورده و بدهكار جنگ جهـاني دوم معرفي مي نمايند و باج خواهي مي كنند نبود.

و اگر نبود حضور جنابعالي به عنوان سياستمداري دنيا ديده و با تجربه هاي تلخ و شيرين در دو جامعه با حكومتها و آداب و روشهاي مختلف در راس دستگاه اجرايي كشورتان و در عين حال برخوردار از امتيازاتي كه فقط مربوط به زنان است ، نظير بهره مندي از عواطف انساني قويتر و جلوه هايي از رحمت و عطوفت خداوند بزرگ بويژه در جايگاه مادري و خدمت به مردم و مسئوليت مشترك همه خداپرستان در حفظ حرمت و كرامت انسانها و جلوگيري از تضييع حقوق و تحقير آنان با اين اعتقاد كه همه بندگان خداوند متعال هستيم و خداوند به همه ما كرامت عطا فرموده است و كسي بر كس ديگر برتري ندارد و به هيچ بهانه اي نمي توان جامعه اي را از حقوق خود محروم كرد و از پيشرفت و كمال بازداشت يا او را محدود و تحقير كرد .

و بالاخره اگر نبود مظلوميت هاي هر چند متفاوت ملتهاي ما ، و همچنين مسئوليت مشترك ما در گسترش عدالت به عنـوان اصلي ترين پايه حفظ صلح و آرامش و برابري انسانها ، انگيزه اي در نوشتن اين نامه پيدا نمي كردم . جناب صدر اعظم حـاكمان مي آيند و مي روند . امـا مردم با تــــاريخ و فرهنـگ و دلبستگيهـا و علائق خود مـي مانند .

فرصتهاي پيش روي حاكمـان يك كشور حتي اگر گسترده هم باشند زودگذر هستند . اين فرصتها بسيار مغتنم هستند و مي توانند در تغييرات و تحولات مثبت و منفي يك كشور نقش كليدي داشته باشند . حاكمان با فرصت كم و با مسئوليت بزرگي كه بر عهده دارند در پيشگاه خداوند و مردم خود پاسخگو هستند .

اين را هم ما مي دانيم و هم شما . بعضي از اين تحولات مي توانند تاثيرات منطقه اي ، قاره اي و يا جهاني داشته باشند و هرگز نمي توانند مورد غفلت واقع شوند . مـدتي است در اين انديشه ام چرا امروز به بعضي ملتهـا كه مي توانند و تاريخ آنــان نشان مي دهد كه در گـذشته توانسته اند نقشهاي مهم و برجسته اي در پيشرفت مــادي و معنوي بشر در عرصه هاي مختلف علمي ، هنري ، ادبي ، فلسفي و سياسي داشته و تمدن ساز باشند ، اجازه داده نمي شود به عنوان يك ملت بزرگ به دستاوردهاي تاريخي خود آنطور كه شايسته است افتخـــار كنند و نقش سازنده خود را در صحنه جهاني به خوبي ايفا نمايند . بلكه تلاش مي كننــــد همواره ابري سياه از تحقير و شرمندگـي و عذر را بالاي سر آنان نگه دارنـــد.

و تاسف بالاتر اينكه اين وضعيت را بعضي از مسئولان و مديران آن ملت نيز شايس ته خــود و ملت خود مي دانند و از آن دفاع مي كنند. آيا اين از عجايب و نوادر جهان امروز نيست .

تلاش هاي تبليغاتي بعد از جنگ جهـــاني دوم آنچنان وسيع بوده است كــه بعضي بـاوركرده اند مقصر تاريخي هستند و بايد جريمه گناهان پدران خود را طي نسل هاي متوالي و تا زماني نا معلوم پرداخت نمايند . عاليجناب جنگ جهاني دوم با همه ضايعات مادي و معنوي و با 60 ميليون قرباني خاتمه يافته است . كشته شدن انسانها تاسف بار و دردناك است .

در همه اديان الهي و در نزد همه وجدانهاي بيدار و فطرتهاي پاك انساني جان و مال و نواميس مردم با هر مذهبي و از هر نژادي و در هر مكاني محترم است . حدود 60 سال است كه جنگ خاتمه يافته است . اما متاسفانه هنوز آثار و تبعات آن متوجه كل جهان و به خصوص بعضي از كشورهاست . هنوز برخورد بعضي از كشورهاي زورگو و گروههاي قدرت طلب و جنگ افروز ، برخورد كشورهاي فاتح با كشور هاي شكست خورده است .

باج خواهي ها ادامه دارد و مردم حق ندارند حتي در مورد منشاء آن فكر و سئوال كنند زيرا در اين صورت جاي آنان در زندان است . تا كي بايد اين شرايط ادامه يابد . 60 سال ، يك قرن ، 10 قرن ، تا كي ؟ متاسفم اين نكته را يادآوري نمايم كه امروز مدعيان دائمي عليه ملت بزرگ آلمان بعضي كشورهاي زورگو و صهيونيستها هستند كه رژيم اشغالگر قدس را بازور سرنيزه در خاورميانه تاسيس كرده اند .

جناب صدر اعظم، اينجانب قصد ندارم موضوع هلوكاست را بررسي كنم . اما آيا اين احتمال عقلايي نيست كه بعضي كشورهاي پيروز در جنگ قصد داشته اند بهانه اي درست كنند و بر اساس آن مردم كشور مغلوب در جنگ را دائما شرمنده نگهدارند تا انگيزه ، حركت و نشاط را در آنان تضعيف كنند و جلوي پيشرفت و اقتدار شايسته آن كشور را سد نمايند .

علاوه بر مردم آلمان ، مردم خــاورميانه و بلكه همه بشريت از طرح موضوع هلوكـاست متضرر شده اند . بدين ترتيب كه با طرح ضرورت استقرار بازماندگان هلوكاست در سرزمين فلسطين يك تهديد دائمي در خاورميانه به وجود آوردند تا فرصتهاي پيشرفت و تعالي را از مردم منطقه بگيرند . وجدان جمعي ?هاني از جنايات روزمره اشغالگران صهيونيست ، از تخريب منازل و مزارع ، كشتن كودكان و از ترورها ، بمبارانها و ... آزرده است .

عاليجناب شاهد هستيد ؛ دولت صهيونيستي نمي تواند حتي دولت منتخب مردم فلسطين را در كنار خود تحمل كند و بارها ثابت كرده است كه در تجاوز به كشورهاي همسايه هيچ حد و مرزي را به رسميت نمي شناسد .

سئوال اين است اگر اين كشورها و به خصوص انگليس در برابر بازماندگان هلوكاست احساس مسئوليت مي كردند چرا آنان را در كشور خود پناه ندادند و چرا با راه اندازي جريان يهود ستيزي آنان را مجبور به مهاجرت به سرزمين ديگران كردند و به بهانه اسكان بازماندگان هلوكاست ، يهوديان را در سراسر جهان تشويق به مهاجرت كردند و امرو ز بخش مهمي از ساكنان سرزمين هاي اشغالي ، يهوديان غير اروپايي هستند .

و آيا اگر ظلم و كشتار احتمالي در يك منطقه جهان محكوم و مردود باشد مي توان به بهانه جبران آن در منطقه ديگري از جهان به ظلم و كشتار و اشغالگري و ترور رضايت داد؟ عاليجناب بايد ديد ميليونها دلاري كه صهيونيستها سالانه از خزانه بعضي ملت هاي غربي دريافت مي كنند صرف چه اقدامـــاتي در سرزمين هاي اشغالي مي شود .

آيــا صرف توسعه صلح و رفاه مردم مي شود ؟ يا صرف جنگ با فلسطيني ها و تجاوز به همسايگان ؟ آيا وجود زرادخانه هاي اتمي در اسرائيل براي دفاع از بازماندگان هلوكاست است يا يك تهديد دائمي عليه ملتهاي منطقه و ابزاري در جهت زورگويي و اشغالگري و احيانا حمايت از منافع برخي باندهاي قدرت درغرب ؟ متاسفانه نفوذ صهيونيستها در اقتصاد ، در رسانه ها و در بعضي از مراكز قدرت سياسي ، مصالح بسياري از مردم اروپا را به مخاطره افكنده و فرصتهاي زيادي را از دست آنان ربوده است .

بهانه اصلي چنين رويكرد باج خواهانه اي هلوكاست است . در صورتي كه اين تحميل 60 ساله اتفاق نمي افتاد ، بعضي از كشورهاي اروپايي امروز چه منزلتي داشتند و چه نقشي در جهان ايفا مي كردند ؟ فكر مي كنم من و شما در اين امر هم عقيده باشيم كه شكوفايي و ايفاي نقش ملتها رابطه مستقيم با آزادگي و احساس غرور آنان دارد .

خوشبختانه با همه فشارها و محدوديتها ، ملت بزرگ آلمان قدمهاي بلندي در راه پيشرفت و تعالي برداشته است و امروز يكي از قطبهاي اقتصادي اروپاست و تلاش مي كند نقش موثرتري را در تعاملات بين المللي ايفا نمايد . اما تصور كنيد اگر اين وضع وجود نداشت و دولتهاي حاكم به باج خواهي صهيونيستها نـــه مي گفتند و از بزرگترين دشمن بشريت حمايت نمي كردند ، امروز آلمــان در چه مرتبه اي از حيثيت نزد آزادگان و مسلمانان جهان و مردم اروپا و تاثير گذاري در صلح و آرامش جهاني قرار داشت .

متاسفم بگويم اروپا نقش خود را در تعاملات جهاني تــا حد زيادي از دست داده است و در حوادث بزرگ نتوانسته است با اتكاء به خود مشكلات را حل كند. و البته اين هم قابل درك است كه قدرتهاي بزرگ خارج از قاره در پي آنند كه ثابت كنند اروپــا نمي تواند به خود متكي بـــاشد و القاء مي كنند تا كمك و مداخله آنها نباشد اروپائيان نمي توانند كاري انجام دهند .

ملت ما نيز پس از جنگ دوم جهاني از مداخلات برخي فاتحين اين جنگ رنج برده است . طي سالهاي طولاني آنان در همه امور ما مداخله مي كردند و نمي خواستند ملت ما قله هاي پيشرفت و تكامل را فتح نمايد . آنان به منابع عظيم ثروت ملت ما از جمله انرژي چشم دوخته بودند و براي حفظ منافع خود دولت قانوني وقت را سرنگون و از رژيم ديكتاتوري تا آخر حمايت كردند و بعد از آن در جريان جنگ تحميلي صدام عليه ما از صدام حمايت كردند و هيچ مرز انساني را در اين حمايت رعايت نكردند .

ملت ما درد و رنج ناشي ا زمداخلات كسانيكه امروز فرياد حقوق بشر را سر مي دهند چشيده است و هنوز عده زيادي از مردم ما هستند كه از جراحات دوران جنگ رنج مي برند . اكثر اين تجاوزها از جانب كساني است كه بعد از جنگ جهاني دوم خود را پيروز جنگ دانسته و به خود اجازه داده اند به هر اقدامي دست بزنند و متاسفانه بعد از پايان جنگ سرد خودخواهي ها و توسعه طلبي هاي قدرتهاي مزبور بيشتر شده است .

ما فكر مي كنيم هنوز بخش مهمي از مردم جهان و حتي سازمانهاي بين المللي تحت تاثير اخلاق و رفتار فاتحين جنگ دوم هستند . در مجمع عمومي سازمان ملل مواضع ملت ودولت جمهوري اسلامي ايران را توضيح دادم . آيا مناسبات موجود نظير قواعد حاكم بر شوراي امنيت و حق وتو امري عادلانه است . آيا وقت آن نرسيده است با همكاري دولتهاي مستقل اين مناسبات كه به هيچوجه مورد قبول وجدان جمعي ملتهاي جهان نيست و مخالف عقل و فطرت انساني است ، تغيير يابد؟ و يا حداقل براي اينكه به عدالت نزديكتر شد مجموعه هــاي ديگري هم از ملتهــاي عالم از حق وتــو بهره مند شوند . جناب صدر اعظم شما با درد و رنجهاي موجود در جهان آشنا هستيد .

امروز درد و رنج مردم عراق از اشغال ، ناامني و ترورها ي روزمره درد و رنج همه بشريت است . مداخلات بي وقفه بعضي كشورهاي زورگو در امور داخلي كشورها ، مخالفت با حقوق مسلم و قانوني ملتها در دسترسي به فنآوريهاي برتر ، تهديد دائمي با اتكاء به زرادخانه هاي شيميايي و اتمي و سلاحهاي كشتار جمعي ، مخالفت با دولتها ي مردمي در امريكاي لاتين ، حمايت از حكومتهاي كودتا و ديكتاتوري ، بي توجهي به ملتهاي افريقا و سوء استفاده از خلاء قدرت و غارت منابع ملي آنان از مشكلات امروز جهان معاصر است .

اينجانب در نامه ي به رئيس جمهور امريكا آقاي بوش فه رست بلندي از مشكلات عصر حاضر را برشمرده ام . عاليجناب سركار خانم مركل ريشه اين نابسامانيها چيست ؟ و تا كي مي تواند ادامه يابد ؟ آيا فكر نميكنيد ريشه اصلي اين نابسامانيهـــا دوري بعضي از حاكمــــان و قدرتها از تعليمات انبيــاء الهي ، تعليمــات حضرت ابراهيم ، حضرت موسي و حضرت عيسي (عليـهم السلام ) و پيـــامبر خـــاتم حضرت محمد (ص) است ؟

در همه اديان الهي كه ما و شما بدان معتقد هستيم اين آموزه ها وجود دارد : - خداوند خالق و پروردگار همه است . او انسانها را آزاد خلق كرده است و اجازه نداده است بنده كس ديگري غير از او باشند . - او امر كرده است فقط او را بپرستند و از زورگويان و ظالمان برحذر باشند . - اوامر به تقوي ، نيكي و خدمت به بندگان خدا ، مهرباني و دفاع از مظلومان و مبارزه با ستمگران كرده است . - خداوند به انسانها كرامت بخشيده است و ذلت را براي آنان نمي پسندد . - او پيامبرانش را با دلايل روشن و كتاب و ميزان فرستاده است و از بندگان خود خواسته است در اقامه عدل بپاخيزند . بر اساس همين مباني مشترك ما معتقديم ؛ - صلح و آرامش واقعي فقط بر پايه خداپرستي و عدالت ميتواند در جهان مستقر و پايدار شود . - صلح و آرامش و كرامت انساني حق همه ملتهاست . - تلاش در جهت پيشرفت و تعالي و تامين زندگي توام با معنويت ، محبت و رفاه از حقوق همه مردم است .

ما و شما مي توانيم با اتكاء به اين مباني كه مباني مشترك همه اديان الهي است پايه گذار حركتي نو در تحقق اين آرمانهاي بلند بشري باشيم . ملت ما بدين مباني معتقد و متعهد است . تاريخ نشان مي دهد ملت ايران اهل تجاوز و ظلم به هيچ كشور و ملتي نيستند و در عين حال اجازه هم نمي دهد كسي به او ظلم و تجاوز كند .

تجربه 8 سال جنگ تحميلي جلوي چشم همه مردم جهان است . فكر مي كنم ما و شمــا هر دو مورد ظلم واقع شده ايـم . آنــان حقوق شما را رعــايت نمي كنند و مي خواهند ما هم از حقوق خود دست برداريم . خوشبختانه شنيده ام جنابعالي هم از صراحت سخن برخورداريد و با تشنج و جنگ افروزي مخالفيد . جناب صدر اعظم فطرتهاي خداخواهي و عدالتخواهي مردم جهان بيدار شده است . گرايش به توحيد و خداپرستي رو به تزايد است .

مردم ظلم ، تحقير و ضايع شدن حقوق خود را برنخواهند تافت . شرايط امروز جهان با ديروز متفاوت است . برخوردها و استانداردهاي چندگانه در مناسبات پايدار نخواهند ماند . ايران و آلمان مي توانند با تكيه بر ديدگاههاي متعالي و بلند در كنار يكديگر نقش مهمتري در صحنه بين المللي ايفا كنند .

اين همكاريها ميتواند نقش اروپا در صحنه بين المللي را نيز ارتقاء بخشد و الگويي از همكاري و همراهي دو ملت و دو دولت ارائه نمايد . بدون ترديد همكاري دو ملت صلح طلب ، قدرتمند و با فرهنگ آلمان و ايران به نفع اروپا است .

ما بايد به ناهنجاريهاي موجود در تعاملات بين المللي ، تعاملاتي كه تعاملات پيروزمندان و شكست خوردگان در جنگ دوم جهاني است خاتمه دهيم . در اين مسير ملتها و تعداد زيادي از دولتها نيز همراه ما خواهند بود . ما بايد سايه سنگين جنگ جهاني دوم را محو كنيم و به جامعه بين المللي براي گسترش امنيت ، آزادي و احساس آرامش كمك كنيم .

مردم آلمان و ايران دو ملت بزرگ ، تمدن ساز ، با فرهنگ غني و پيشرو در علم ، ادب و هنر و فلسفه بوده اند . مردم هر دو كشور خداپرست و پيرو آئين پيامبران الهي هستند و داراي ســابقه طولاني در مراودات علــمي و فرهنگي و تجـــاري و علائق ارزشمنــد مي باشند . ترديد ندارم با همكــاري و همراهي دو دولت و با پشتيبــاني ملتهاي بزرگ دو كشور مي توان قدمهاي بزرگي در رفع نابسامانيهاي موجود جهاني برداشت .

اساس مقابله با نابسامانيهاي موجود و مقابله با حق كشي ها و تحقير ها و دفاع از حقوق ملتها ، تصميمات شجاعانه است . تا آنجا كه من با ملت آلمان آشنا هستم آنان در اين مسير حركت مي كنند و خواهان احياي اقتدار و عزت خود به نفع صلح و آرامش جهاني هستند . ملت ما نيز داراي چنين روحيه اي است .

ما به كمك يكديگر خواهيم توانست بعضي قدرتها را متقاعد كنيم كه احترام به ملتها و رعايت حقوق آنان به نفع همه است . دو ملت و دو دولت ما و شما در كنار يكديگر خواهند توانست نقش اساسي در تامين صلح و امنيت و پيشرفت و كرامت انساني در مقياس دو كشور و مقياس بين المللي ايفا نمايند .

در پايان موفقيت جنابعالي ، دولت و ملت آلمان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم .

والسلام علي من اتبع الهدي

محمود احمدي نژاد