رونق ۲۷ درصدی عملیات کانتینری در بندر شهیدرجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم ایدنی با اعلام این مطلب که بزرگترین بندر تجاری ایران طی چهار ماهه سال جاری میزبان بالغ بر یکهزار و ۳۷۶فروند شناور با تناژهای مختلف بوده است، گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۸ درصدی داشته که از کل شناور ورودی به بندر شهید رجایی، یکهزار و ۹۷ فروند بالای هزار تن وزن داشته است.

وی از تخلیه و بارگیری ۶۶۹ هزار و ۸۴۷ TEU کانتینر و رشد ۲۷ درصدی حجم این عملیات در پیشرفته ترین بندرکانتیتری کشور طی چهار ماهه سال جاری خبر داد و با اشاره به عملکرد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از فرورین تا ابتدای مرداد ماه سال ۹۵ اظهار داشت: طی مدت یاد شده، در مجموع ۲۶میلیون و ۶۲۱ هزار و ۸۱۵تن کالای نفتی و غیر نفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران تخلیه و بارگیری شد که افزایش ۳۲ درصدی طی این مدت به ثبت رسید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: از این حجم عملیات بندری، ۱۶ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۲۳۶ تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و ۹ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۷۹ تن اختصاص به مواد نفتی دارد که به ترتیب ۳۴ و ۲۸ درصد افزایش داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از رشد ۶۲ درصدی صادرات مواد نفتی از بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: ۳ میلیون و ۲۸ هزار و ۹۲۷تن مواد نفتی از طریق این بندر به خارج از کشور صادر شد.

به گفته ایدنی، یک میلیون و ۲۷۸هزار و ۶۵۰ تن مواد نفتی طی این مدت از طریق این بندر به داخل کشور وارد و ۴۱ هزار و ۶۴۱ تن از این گونه کالاها نیز ترانزیت شده است. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی بیان کرد: همچنین کابوتاژ ۵ میلیون و ۴۴۸ هزار و ۳۶۱ تن کالای نفتی در این بندر نیز به انجام رسید.

این مقام مسئول همچنین حجم کل کالاهای ترانزیت شده از طریق بزرگترین بندر تجاری کشور طی چهار ماه نخست سال جاری را یک میلیون و ۴۹۲ هزار و ۳۶۱ تن اعلام کرد و افزود: در این بخش، رشد ۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسید.

ایدنی حجم صادرات کالاهای غیرنفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران را ۱۱ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۴۱۱ تن اعلام کرد که ۷۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. وی افزود: طی همین مدت، همچنین ۲ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۳۷ تن کالای غیر نفتی از طریق این بندر وارد کشور شد که کاهش ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی در پایان از کابوتاژ ۵۴ هزار و ۵۸۵ تن از این گونه کالاها طی مدت یاد شده سخن به میان آورد و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ترانشیپ ۵۲۵ هزار و ۷۵۹ تن کالای غیرنفتی نیز از طریق خطوط کشتیرانی فیدری به بنادر دیگر انجام شد.