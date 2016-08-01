سطل زباله شناور چاره نجات اقیانوسهای جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری جدید در واقع یک محفظه زیرآبی است که بقایای پلاستیک و سایر زباله های شناور در دریاها و اقیانوسها را در خود فرو برده تا بدین ترتیب آبهای سراسر جهان از وضعیت اسفباری که امروز به آن مبتلا شده اند خارج شوند.

این فناوری در مراحل پایانی طراحی و ساخت قرار داشته و قرار است از سال آینده در ۱۷ کشور جهان به کار گرفته شود.

دو استرالیایی در حین موج سواری با انبوهی از زباله های دریایی مواجه شدند و تصمیم به طراحی و ساخت این سطح زباله کاربردی گرفته اند.

این فناوری در حالی ارایه می شود که بخشهای وسیعی از جهان نظیر آبهای اطراف ریودوژانیور که تا چند روز دیگر شاهد برگزاری رقابتهای المپیک در آن خواهیم بود به شدت متأثر از زباله های شناور در آب قرار دارند.

آنچه که توسط این دو استرالیایی ارایه شده مجهز به یک پمپ است که انواع زباله های شناور در سطح آب را به سمت خود مکیده و انباشه می کند.

این سطح زباله قابلیت جمع آوری انواع زباله ها از جمله بطری های پلاستیکی، کاغذ، لکه های نفتی و سایر مواد شیمیایی را دارد.

آزمایشات صورت گرفته نشان می دهد این فناوری خطری برای ماهی ها در بر ندارد زیرا چندان به سطح آب نزدیک نمی شوند تا به واسطه قدرت مکش این سطل زباله در آن گرفتار شوند.

این فناوری در آبهای فرانسه با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته است.